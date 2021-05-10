寇世勳推11部片「從此沒人找我」

寇世勳為了支持新銳導演，難得參演台灣電影。（取材自微博）

台灣 男星寇世勳近年多在大陸演出，上一次演出台灣電影 已是2015年的「大囍臨門」。他難得再演出台灣電影「一家之主」，與香港金像獎影后鮑起靜、金鐘視后柯佳嬿首度合作演一家人。

鏡週刊報導，難得為作品宣傳，寇世勳說，都是為了支持台灣的新導演 ，但他也承認，與導演王希捷的合作「幾乎每顆鏡頭都在磨合」，需要花時間去了解導演的想法，但不會中途干涉對方的意見，「我不會跟她爭執，只會讓她知道我很累，哈。」

據報導，寇世勳在訪問中大爆多年前的影壇內幕，他曾因無法接受當時電影圈的現狀，一年推了11部片，後來就沒人找他拍電影了。

出道超過40年，寇世勳幾乎都是拍電視劇居多，他說自己一直有電影夢，但1980年代他當紅時，也是台灣電影最蓬勃發展的時候，只是當時影壇「染黑」，他曾遇過有製片主任帶了兩個小弟來跟他談，他想要先看劇本，就被對方以「某某導演找你拍戲應該要高興，還先看劇本？」嗆回，他無法接受這樣的態度與工作情形，一年推掉11部片約，「這個錢我賺不了」，從此電影圈也不再找他拍片，直到2014年他才再踏入影壇，訪問中也自曝曾想過自己當導演拍片，但影視環境變動太大，還沒機會實現夢想。

報導稱，電影公司並與寇世勳合作包場，請200位媽媽看電影，映後QA環節被問到第一次與這麼多「媽媽」粉絲們同台心情，寇世勳笑喊：「第一次和這麼多「媽媽」近距離，很特別、挺開心的。」