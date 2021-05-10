曾躲廁所掉淚 小S：女兒們是上天最棒禮物

小S(左)和S媽在節目中分享重男輕女的話題。（圖：經紀人提供）

母親節 剛過，台灣 女星小S和S媽在喜馬拉雅的播客節目「老娘的老娘」暢談兩代教育 和重男輕女話題，小S和S媽母女倆都一樣生了三個女兒，小S爆料S媽當時得知第三胎又是女兒，忍不住在床上大哭，而小S懷第三胎，得知肚裡又是女娃時，也曾躲在廁所偷偷掉淚，但如今母女倆都很慶幸，覺得女兒們是上天給她們最棒的禮物。

小S說，當年爺爺奶奶共生了7個女兒，S爸是唯一的兒子，偏偏S爸又叛逆，因此爺奶更期待S媽可以生個孫子，不過徐媽媽卻一口氣生了三個女兒，小S出生時，徐媽得知又是女兒，坐床上大哭「我不要」，取名「熙娣」意指希望她可以帶來弟弟，徐媽補充說「因為生到第三胎卻還是女兒，我不知道之後會發生什麼事」，但看到女兒現在如此爭氣，S媽反而慶幸自己生的不是兒子。

小S老公也是家中獨子，上有兩個姊姊，她坦言一開始想生兒子，「不是因為公婆，因為我覺得女兒太麻煩，兒子可以盡情管教」，但當女兒一出生，她看到女兒的單眼皮長相便一眼愛上，「所以第一胎滿愉快，第二胎我和老公沒經過計畫就懷上」，她坦言公婆多少有讓她嘗試生男的偏方，所以公婆問她第二胎性別時，她故意用開朗的聲音報告是女兒，公婆勉強擠出一句「喔～也是不錯啦」，她也因此感受到生男的壓力。

第三胎她積極想要懷兒子，但還是沒能如願，這次她不敢自己跟公婆講性別，只好推老公獨自面對公婆，「我老公一講完轉身就想走，我公公叫住他，問說那些講過的方法有沒有試，老公說熙娣都有努力」，她知道公婆失望，因此懷第三胎期間，她寫的日記最多，負面情緒也最多，還在廁所偷偷落淚，不懂生命明明都是美好的，為何要被性別影響，也讓她自認對不起肚裡的第三胎女兒。