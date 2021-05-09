孫燕姿結婚十周年 貼臉老公罕見曬全家福

孫燕姿（右）與老公納迪姆（左）結婚10周年。(取材自Instagram)

新加坡 歌手孫燕姿，2011年嫁給荷蘭籍印尼裔老公納迪姆（Nadim Van Der Ros），兩人育有一子一女，孫燕姿婚後重心放在家庭，夫妻倆對隱私 都相當注重也很低調，先前有年輕網友問：「孫燕姿是誰？」她還展現高EQ，幽默回應自己是「冷門歌手」；日前孫燕姿迎來結婚十周年紀念，她罕見放閃曬出與老公貼臉微笑的照片，看起來超級甜蜜。

孫燕姿婚後相當低調，甘願為了家庭放下天后光環，也極少曝光家人照片。日前慶祝結婚十周年，孫燕姿特別在微博分享了三張照片，不只難得曬出夫妻倆甜蜜貼臉自拍，還有一張拍下了一家四口與愛犬出遊的畫面，雖然為了保護兒女而上了貼圖遮臉，但已經可說是誠意爆棚了。

陳嘉樺Ella特地來留言：「十周年快樂，母親節也快樂」，粉絲們也紛紛留言送上祝福：「要一直一直幸福下去」「秀恩愛啦」「我的CP發糖了！納姿天下第一甜」「正能量偶像」、「幸福的一家人」、「想當那隻狗，我也是家庭成員」。

據報導，孫燕姿2000年出道時，獨特嗓音隨即獲得矚目，一舉勇奪金曲獎最佳新人等多項大獎，當時短短三年就發了五張專輯，與梁靜茹 、蔡依林、蕭亞軒並列為「四小天后」。沒想到先前有年輕網友稱「不認識孫燕姿是誰」，立刻引發各界網友砲轟，但孫燕姿展現幽默，大方回應：「冷門歌手感謝大家的關注。很快要有新歌。敬請期待。」