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長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低

許瑋甯首度回應離婚傳言：我們沒成功

記者陳建嘉／綜合報導
邱澤（左）、許瑋甯（右）出席「當男人戀愛時」謝票記者會，許瑋甯在爆發婚變傳言後，首度證實已與男友劉又年分手。(圖：金盞花大影業提供）
邱澤（左）、許瑋甯（右）出席「當男人戀愛時」謝票記者會，許瑋甯在爆發婚變傳言後，首度證實已與男友劉又年分手。(圖：金盞花大影業提供）

「當男人戀愛時」全台熱賣，票房已破3.9億新台幣(約1400萬美元)，今日主角邱澤、許瑋甯等演員，與監製程偉豪、監製金百倫、導演殷振豪出席「粉愛你謝票記者會」眾人現場兌現對票房破億的承諾。發送300份粉蒸肉與情人茶飲品給現場排隊觀眾，並和參加集票根抽獎活動的幸運粉絲熱情互動。

許瑋甯日前傳出情斷攝影師男友劉又年，之前曾秘婚，還曾離婚，她今日被問到感情狀態，僅說「我們都很好啊」，然後補充說：「我們兩個都想往那條路上走，但沒有成功，謝謝大家關心。」

許瑋甯出席「當男人戀愛時」謝票記者會。(記者陳建嘉／攝影)
許瑋甯出席「當男人戀愛時」謝票記者會。(記者陳建嘉／攝影)

全體劇組履行首映會上對票房的承諾，親手發送片中劇情設定「阿成」邱澤最喜歡的的料理300份：和飯店合作的粉蒸肉，以及情人茶飲品給現場排隊觀眾，邱澤和許瑋甯一起在台上合照並和粉絲熱情互動。

多位民眾不畏大熱天，一大早就來現場排隊，更有已多刷電影的忠實觀眾吃到從主創團隊手中接過的粉蒸肉，回想起「當男人戀愛時」中的動人劇情，竟不禁感動得流下淚來。

第一次執導長片就獲得全台近4億票房的好成績，「當男人戀愛時」導演殷振豪和監製程偉豪、金百倫深深向全台觀眾鞠躬道謝：「謝謝大家喜歡這部片，並陪著我們一路走來，這對全劇組而言是一輩子難忘的回憶。」

導演 電影 攝影

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