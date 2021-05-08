我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約6成成年人至少已打1劑疫苗 7天平均陽性率新低

長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低

王力宏罕曬爹娘 網友大讚：超強夫妻臉

記者王郁惠／綜合報導
網友讚王力宏爸媽有夫妻臉。（取材自臉書）
網友讚王力宏爸媽有夫妻臉。（取材自臉書）

金曲歌王王力宏從19歲出道，就是標準的空中飛人，最忙碌的那一年，有361天住在世界各地的飯店，導致日夜顛倒、影響睡眠品質，有鑑身旁藝人朋友因為不規律的生活作息而造成失眠問題，最後只能靠著安眠藥入睡，他與英國著名的音樂家、臨床催眠治療師Glenn Harrold取得「Deep Sleep Every Night」的授權，製作40分鐘助眠音檔，佛心免費供人下載助好眠。

另據台北中國時報報導，王力宏日前罕見父母合影，網友讚王爸、王媽都超有氣質，還有張超強夫妻臉，兩人五官彷彿像是複製貼上。

王力宏發文寫下：「我最愛的訪客來了一起看電影」，虧說：「爸爸媽媽情侶裝」、「我先拍照再擠中間」，引來網友稱讚王家父母有夫妻臉，「一家人慈眉善眼」。

據報導，王力宏家世驚人，奶奶是清華大學經濟系畢業，著有《會計學原理》等書，舅公許倬雲就讀台大歷史系，父母親則是台大、政大畢業的高材生，哥哥王力德是芝加哥大學醫學博士，弟弟王力凱更是從麻省理工學院(MIT)畢業。

報導稱，王力宏很多朋友有睡眠問題，後來他發現「催眠」很有效，就利用英國催眠師Glenn Harold的資料製作助眠音檔，找來羅北安老師幫忙配上中文配音，「很多朋友都說非常有用！如果你也會失眠，我真心地希望這個音檔能幫到你。只送不賣，純粹因為關心你睡眠品質的二哥想讓你一夜好眠」，並附上下載連結，粉絲大讚：「第一眼以為二哥被盜號了」、「二哥太溫暖」。

王力宏無償分享治失眠音檔。（取材自微博）
王力宏無償分享治失眠音檔。（取材自微博）

失眠 英國 中國

上一則

徐睿知撇醜聞 「迴憶」哭戲爆發口碑佳

下一則

中國新「四小花」？「雙楊雙麗」讓位「雙楊雙趙」

延伸閱讀

華航林志玲出嫁 新郎被起底是「王力宏愛將」

華航林志玲出嫁 新郎被起底是「王力宏愛將」
王力宏滿臉落腮鬍 變「台版基努李維」

王力宏滿臉落腮鬍 變「台版基努李維」
鄧氏中醫談失眠病症失眠症患者 可用中藥助眠

鄧氏中醫談失眠病症失眠症患者 可用中藥助眠
許光漢進軍大陸 顧形象推百萬酬勞

許光漢進軍大陸 顧形象推百萬酬勞

熱門新聞

楊坤商演遇大尷尬。（取材自微博）

曾指劉德華「不算歌手」 楊坤商演遇上大尷尬了

2021-05-07 02:28
「華為小公主」姚安娜加盟「中餐廳」第五季遭到熱議。(取材自微博)

華為小公主姚安娜 進「中餐廳」惹議

2021-05-01 14:33
林志玲、AKIRA甘於平凡婚姻生活，在家看電影、聊天牽著彼此的手，幸福恩愛。圖／《ELLE》國際中文版雜誌提供

林志玲AKIRA婚2年甜爆 私下小動作洩夫妻真實面

2021-05-04 10:17
黃秋生將再度用美食與台灣觀眾見面。圖／摘自臉書

黃秋生真的留台開餐車 新搭檔出爐全是專業演員

2021-05-02 12:47
劉德華被曝將上選秀節目。（取材自微博）

劉德華傳當「哥哥」 湖南選秀節目陣容堪比春晚

2021-05-07 02:29
伊能靜參加音樂節活動，遭曝光「零修圖」照與先前每照落差大，引起熱議。（取材自微博）

伊能靜零修圖照曝光 網驚：發福了

2021-05-06 15:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比爾蓋茲被離婚 導火線竟然是「他」?

比爾蓋茲被離婚 導火線竟然是「他」?
死亡被低估？華大：美恐有90萬人病亡 高出官方數據57%

死亡被低估？華大：美恐有90萬人病亡 高出官方數據57%
景氣火熱卻缺工…美國商會籲停發每周300元失業救濟金

景氣火熱卻缺工…美國商會籲停發每周300元失業救濟金
專訪／印度疫情燒 台僑掀逃命潮 「看社群 就像看訃聞」

專訪／印度疫情燒 台僑掀逃命潮 「看社群 就像看訃聞」
世說新聞／不只蓋兹 華人長者離婚也多 原因是這

世說新聞／不只蓋兹 華人長者離婚也多 原因是這