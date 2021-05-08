王力宏罕曬爹娘 網友大讚：超強夫妻臉

網友讚王力宏爸媽有夫妻臉。（取材自臉書）

金曲歌王王力宏從19歲出道，就是標準的空中飛人，最忙碌的那一年，有361天住在世界各地的飯店，導致日夜顛倒、影響睡眠品質，有鑑身旁藝人朋友因為不規律的生活作息而造成失眠 問題，最後只能靠著安眠藥入睡，他與英國 著名的音樂家、臨床催眠治療師Glenn Harrold取得「Deep Sleep Every Night」的授權，製作40分鐘助眠音檔，佛心免費供人下載助好眠。

另據台北中國 時報報導，王力宏日前罕見父母合影，網友讚王爸、王媽都超有氣質，還有張超強夫妻臉，兩人五官彷彿像是複製貼上。

王力宏發文寫下：「我最愛的訪客來了一起看電影」，虧說：「爸爸媽媽情侶裝」、「我先拍照再擠中間」，引來網友稱讚王家父母有夫妻臉，「一家人慈眉善眼」。

據報導，王力宏家世驚人，奶奶是清華大學經濟系畢業，著有《會計學原理》等書，舅公許倬雲就讀台大歷史系，父母親則是台大、政大畢業的高材生，哥哥王力德是芝加哥大學醫學博士，弟弟王力凱更是從麻省理工學院(MIT)畢業。

報導稱，王力宏很多朋友有睡眠問題，後來他發現「催眠」很有效，就利用英國催眠師Glenn Harold的資料製作助眠音檔，找來羅北安老師幫忙配上中文配音，「很多朋友都說非常有用！如果你也會失眠，我真心地希望這個音檔能幫到你。只送不賣，純粹因為關心你睡眠品質的二哥想讓你一夜好眠」，並附上下載連結，粉絲大讚：「第一眼以為二哥被盜號了」、「二哥太溫暖」。