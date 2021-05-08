徐睿知撇醜聞 「迴憶」哭戲爆發口碑佳

徐睿知近期陷醜聞，「迴憶」仍開出佳績。(圖：甲上提供)

年度燒腦神片「迴憶」持續在票房榜上名列前茅，不僅以峰迴路轉的驚悚劇情挑戰觀眾腦力極限，讓觀眾看完之後直呼全片毫無破綻，女主角徐睿知擺脫「控制狂」醜聞，靠著演技獲觀眾肯定。

徐睿知早前被爆是「控制狂女友」，與前男友金正賢交往期間，要求男友不准與合作的女星有肢體接觸，也不能給工作人員好臉色，兩人對話紀錄曝光，讓她甜美形象一夕崩塌；原本預計出席「迴憶」記者會，也在深夜緊急宣布不出席。

「迴憶」導演 徐有玟求學時期愛上驚悚電影 ，寫好劇本初稿後又來回編寫超過八年，才終於開拍首部電影長片，希望以「最陌生的枕邊人」這樣細思極恐的主題拍出新意，找來徐睿知、金剛于同台飆戲，上映後獲觀眾熱烈好評。尤其徐睿知完全拋開「雖然是精神病但沒關係」暗黑高冷形象，扮演喪失記憶的溫柔人妻，在陷入精神恐慌時帶領觀眾穿梭虛實場景，一場關鍵哭戲更是演技大爆發，導演徐有玟當下就忍不住驚嘆佩服，目前樂天影城滿意度拿下8.3高分好評、南韓 CGV影城觀眾滿意度持續上漲到87%。

「迴憶」在南韓上映以來人氣高居不下，在各大戲院票房排行榜名列前茅，曾受封為「演技之神」的徐睿知更憑藉著反套路戀愛神劇「雖然是精神病但沒關係」登上第57屆百想藝術大賞女星人氣投票冠軍，最新電影「迴憶」也沒令粉絲們失望，媒體影評一致給予超高評價。