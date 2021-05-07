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「一年一會」天心團聚南韓夫 要排到明年了

記者陳慧貞／台北報導
天心和遠在南韓的攝影師老公金英敏，因為疫情從原本的數月見一次面，變成「一年一會」。（記者王聰賢／攝影）
天心和遠在南韓的攝影師老公金英敏，因為疫情從原本的數月見一次面，變成「一年一會」。（記者王聰賢／攝影）

台灣女星天心近期連拍兩部戲「最佳利益2」、「台北女子圖鑑」，忙錄工作、行程滿檔，她連操15天沒有休假，6日出席代言保健食品，感嘆年過40一枝花後，就是一個門檻，皮膚狀況像「懸崖式下降」，於是她練就一招下巴抬高45度的「驕傲式」看人，拉抬「嘴邊肉」更緊緻，穩坐演藝圈完美女神寶座。

疫情爆發後，天心和遠在南韓的攝影師老公金英敏的異國婚，從原本的數月見一次面，變成像牛郎織女「一年一會」，前陣子她飛首爾會尪，下次見面竟預約到明年初了，她坦言忙拍戲，老公也有電影開拍，雙方都要忙到年底，「我們只好相約明年見」，也詢問疫苗的施打，表示一定要抽時間去打疫苗。

天心忙拍「最佳利益2」，開心和自己長得像的劉品言終於合作，有趣的是，劇情安排她第一眼看到劉品言，就毫不留情開罵、嗆聲、賞白眼，劉品言也不是省油的燈，雙姝對戲火花四射，日前劉品言上傳兩人合照，天心驚呼：「好像看到我自己一樣，我們的媽媽是不是要注意一下。」笑言兩人不僅五官、身形都像，連10幾歲就出道的經歷也類似，尤其健身教練還同一個，共通點超多。

「最佳利益2」中，不僅天心、劉品言性感雙姝吸睛，男演員身材也很養眼，尤其鮮肉禾浩辰，天心對他的膚質讚不絕口：「怎麼可以好成這樣，一點毛細孔都沒有，他跟我講話，我都盯著他的皮膚看。」也誇溫昇豪、夏靖庭的身材都很好，直呼：「很想扒開他們的衣服看看。」笑說老公雖沒有男星的健碩肌肉，但因攝影工作需要，身材也練得不錯。

疫苗 攝影 台灣

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