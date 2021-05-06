奉子成婚？愛情長跑17年 李國毅升格人夫

李國毅和「橘子」甘煖琳宣布結婚。（取材自臉書）

台灣 戲劇男神李國毅和大3歲女友「橘子」甘煖琳宣布結婚，讓粉絲又驚又喜，外界好奇兩人愛情長跑17年，選在5月5日雙五爆喜訊，是否女方有孕，對此經紀人表示，所有該說的，李國毅都在臉書 發文表達了，並稱：「其他細節就都不回應了。」

李國毅過去在戲裡演高富帥，戲外則是如假包換富家公子，爺爺李樔槦當過台北縣議員，爸爸是建築師，不但在新北市泰山擁有600坪莊園，還有高爾夫球場、農地，李國毅剛出道時，就曾提過小時候家裡有孔雀、馬，直接可以在家騎馬。

李國毅的女友「橘子」甘煖琳，外表甜美、身材火辣。（取材自臉書）

他與橘子自大學時期交往，但戀情始終維持低調，每回問起，李國毅總稱對方是「好朋友」、「感情就像家人」，直到2019年，李國毅花台幣5000萬（約178萬美元）於新北市新莊購入豪宅，兩人被拍十指緊扣進入愛巢，互動宛如一對小夫妻，如今兩人終成眷屬，李國毅在臉書感性告白：「這十多年來，她總是能適時的給我內心的寧靜。她就是我、而我就是她，她是我這輩子最好的朋友」也說：「接下來的日子，我們會以「夫妻」的身分，在人生下一個階段互相支持 ，共同成長，也希望關心的朋友能給予一些隱私 和空間」。