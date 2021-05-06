被爆搞多P不戴套 張立昂還原真相喊告

張立昂對不實傳言要提告。（取材自微博）

台灣 偶像男星張立昂過去和邵雨薇有一段情，兩人自2017年分手後仍維持相當好的關係，如今邵雨薇和吳慷仁戀愛ing，但有讀者跟媒體爆料，張立昂同時劈了一名圈內廣告女星與21歲的大學女生，並且產生嚴重的感情糾紛。

大學女生對媒體爆料，張立昂透過網路搭上她，同時間P另一位廣告女模，甚至「不愛戴套」。圈外21歲大學生表示，兩人去年11月開始曖昧，去年12月發生關係後情淡，女大生分手後才得知他同時劈腿28歲拍廣告的圈內女星，女星今年1月因子宮不適，就診後發現得了淋病，嚇傻曾交往過的學生妹，私下透露張立昂「不喜歡戴套」，不過張立昂表示自己做過健檢身體健康。

對此張立昂剛才透過經紀公司發表聲明，「立昂跟女大生認識的期間，是單身的狀態，曾對對方有好感，也覺得可以深入認識對方，但對於現在這樣的情況發展感到遺憾。對方言論之中多有不實之處，公司將不排除嚴正提告。」

週刊也同時間爆出張立昂目前身邊女伴換不停，去年底黏上車模「凱倫」，半年後帶出門女伴換成短髮低胸辣妹，生活相當精彩，對此，張立昂經紀人表示，影片中穿白色衣服的男子不是張立昂，而是他的弟弟，稱週刊拍錯人了。至於內文提到他跟3位異性來往，都是之前的故事。