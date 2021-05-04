澎恰恰做電商直銷 吳宗憲同場頻打氣：債務有消退

吳宗憲(左)、澎恰恰出席電商活動。（記者李政龍／攝影）

台灣 綜藝天王吳宗憲和澎恰恰日前出席東森電商 直銷活動，澎恰恰去年宣告破產 ，欠債金額高達2.4億元（台幣，下同，約851萬美元），他選擇加入東森，盼能加快還債速度，他加入至今共拉了200多個會員，對於能分潤到多少，澎恰恰表示自己並不清楚，但東森全球新連鎖事業業務執行長王世均透露，照這速度來看，澎恰恰今年要達到年收千萬，應該不成問題。

問澎恰恰經濟狀況是否好轉？吳宗憲代答說「我剛跟澎哥講，什麼都別怕，好的產品才是王道，願意給自己機會，這才是最重要的，這一段時間，澎哥的債務有消退，個人也有成長。」澎恰恰說「當時憲哥說的三年還兩億，時間點到了，就請找憲哥。」而問澎恰恰還款狀況，他僅表示以記者會為主，態度相當低調，他坦言目前經濟狀況確實有比去年好轉，但對還債進度仍堅持不鬆口。

而辛龍日前一狀告上EZ5老闆許理平，同樣身為前老闆的吳宗憲，是否有意拉辛龍加入東森？吳宗憲回「讓他自己忙吧，他最近不是在忙官司嗎？好好加油啦」，至於私下有無和辛龍聯絡？吳宗憲語氣突然微慍：「有聯絡，我也不會告訴你們，媒體就是台灣的亂源」，對辛龍的話題相當敏感。