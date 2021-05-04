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為白目自責心累 Ella：「好想退休」

記者李姿瑩、林士傑／綜合報導
許富凱(左)、Ella在後台大啖黑鮪魚。（圖：凱聲影藝提供）
許富凱(左)、Ella在後台大啖黑鮪魚。（圖：凱聲影藝提供）

台灣女星Ella（陳嘉樺）近期行程滿檔，日前跟許富凱在「屏東黑鮪魚文化觀光季」海洋音樂會後台相見歡，接著又與洪榮宏一起到華視錄「黃金年代」，一起對唱新歌「惜你每一天」。她日前才為了失言風波道歉，當天難掩心累，受訪時提到「好想退休」，大嘆女明星難為。

Ella希望大家都能找到消化負能量的方法。（圖：華視提供）
Ella希望大家都能找到消化負能量的方法。（圖：華視提供）

她因為主演國片「聽見歌再唱」票房數字攀升，打趣請五月天穿原住民族服慶功，被質疑不尊重布農族文化。Ella立刻鄭重道歉，不給自己找藉口，自責「白目」，「我覺得既然事情發生了，那我就是直接道歉，這是最好的做法，也希望不要造成傷害。」

她知錯能改的態度，得到許多肯定，包括五月天的阿信也留言相挺，各界都接受她誠心地道歉，稱讚她做了正面示範。Ella認為身為公眾人物，原本就有社會責任，感謝影迷對「聽見歌再唱」的回饋，讓她覺得既感動又有意義。至於票房如果破億該如何慶祝？Ella保守表示，可以一起喝個小米酒就好。

許富凱昨也同台錄影，他上周為了慶祝Ella票房告捷，趁著海洋音樂會工作空檔，化身「Fukai Eat」前往海產街採購好料，開心在後台擺桌慶功。他跟Ella開心上演餵食秀，Ella知道許富凱將在29日攻蛋辦「拾歌」演唱會，貼心叮嚀他要補充好的蛋白質。

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