我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美3247萬人確診 已施打2.4億劑疫苗

蓋茲夫婦早已分居？她稱「出現無法挽回的破裂」

張信哲英文情歌演繹功力 「英倫詞神」按讚

記者許晉榮／綜合報導
張信哲為了全新作品，先赴英國倫敦取景。（圖：潮水音樂提供）
張信哲為了全新作品，先赴英國倫敦取景。（圖：潮水音樂提供）

台灣歌手張信哲（Jeff）日前與「接招合唱團」蓋瑞巴洛（Gary Barlow）一同登上英國鏡報，報導形容阿哲是台灣出生的超級巨星，更有「情歌王子」美譽，重要的是，鏡報還提及蓋瑞巴洛攜手音樂爵士提姆萊斯（Sir Tim Rice）全力為他打造英文佳作。

蓋瑞巴洛攜手音樂爵士提姆萊斯，全力為張信哲打造英文佳作。（圖：Polydor R...
蓋瑞巴洛攜手音樂爵士提姆萊斯，全力為張信哲打造英文佳作。（圖：Polydor Records提供）

素有「英倫詞神」之稱的提姆萊斯爵士，形容眼中的張信哲：「是一個非常好的人。」他與蓋瑞為阿哲寫了好幾首歌，在「就懂了」專輯中，就收錄了其中兩首，提姆更肯定，「聽到Jeff的英文演繹功力，相信這些新歌不管到哪裡都是出類拔萃，而且起碼至少一首將會是大暢銷曲。」

阿哲第一時間看到報導，相當開心，「謝謝英國指標性報媒『鏡報』的報導，更感謝Gary Barlow和Tim Rice貢獻如詩般的詞曲，我已迫不及待下一次的合作。」

張信哲近來馬不停蹄，繼親任經典曲IP「有一點動心」原創電影的藝術總監後，他和電影女主角任素汐重唱的2021版「有一點動心」，更風靡了華語音樂圈，此外阿哲還被騰訊音樂娛樂（TME）在五一勞動節，評為樂壇歷久不衰的「歌壇勞模」，讚譽他「音樂是用一生熱愛的事」，更肯定他統領全年齡層的音樂實力。

台灣 電影 英國

上一則

為白目自責心累 Ella：「好想退休」

下一則

和舊愛仍往來 班艾佛列克雙「珍」之間游刃有餘

延伸閱讀

反蘋果壟斷訴訟案開審 恐改寫App Store規則

反蘋果壟斷訴訟案開審 恐改寫App Store規則
江啟臣要求幕僚鄭照新減肥 否則吃飯要被「停權」

江啟臣要求幕僚鄭照新減肥 否則吃飯要被「停權」
著名華人區 聖瑪利諾學區總監閃辭

著名華人區 聖瑪利諾學區總監閃辭

NBA／佐蒙德加班拿27分 湖人擒殘陣爵士

NBA／佐蒙德加班拿27分 湖人擒殘陣爵士

熱門新聞

61歲的劉雪華真實呈現當下年紀，可說完美演繹優雅老後的典範。(視頻截圖)

劉雪華真實61歲 髮蒼蒼滿臉皺紋

2021-04-27 02:05
羅志祥被周揚青起底交友混亂之後，聲勢大幅下滑。圖／摘自IG

大八卦真相出爐 羅志祥真的玩完了

2021-04-28 10:57
「華為小公主」姚安娜加盟「中餐廳」第五季遭到熱議。(取材自微博)

華為小公主姚安娜 進「中餐廳」惹議

2021-05-01 14:33
肖戰首次演話劇就獻上劇場初吻，對象是52歲的許晴。(取材自微博)

鮮肉肖戰吻52歲女星 劇場觀眾倒吸氣

2021-04-24 02:18
「Running Man」固定成員李光洙因健康原因將下車。（取材自Instagram）

「RM」原班人馬再少一 李光洙健康原因下車

2021-04-26 21:12
劉德華與周星馳1990年合拍賭俠。（取材自豆瓣電影）

劉德華與周星馳30年沒合作 背後原因讓人毛骨悚然

2021-04-30 02:28

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比爾蓋茲夫婦宣布離婚 結縭27年建1270億財富

比爾蓋茲夫婦宣布離婚 結縭27年建1270億財富

美媒：遼寧號顏面掃地 導致前中共海軍高官被查

美媒：遼寧號顏面掃地 導致前中共海軍高官被查
群體免疫目標 美國恐難如願

群體免疫目標 美國恐難如願
蓋茲夫婦早已分居？梅琳達稱「出現無法挽回的破裂」

蓋茲夫婦早已分居？梅琳達稱「出現無法挽回的破裂」
噁…房間「炭燒怪聲」不斷 租客開燈見「牠」嚇壞

噁…房間「炭燒怪聲」不斷 租客開燈見「牠」嚇壞