張信哲英文情歌演繹功力 「英倫詞神」按讚

張信哲為了全新作品，先赴英國倫敦取景。（圖：潮水音樂提供）

台灣 歌手張信哲（Jeff）日前與「接招合唱團」蓋瑞巴洛（Gary Barlow）一同登上英國 鏡報，報導形容阿哲是台灣出生的超級巨星，更有「情歌王子」美譽，重要的是，鏡報還提及蓋瑞巴洛攜手音樂爵士提姆萊斯（Sir Tim Rice）全力為他打造英文佳作。

蓋瑞巴洛攜手音樂爵士提姆萊斯，全力為張信哲打造英文佳作。（圖：Polydor Records提供）

素有「英倫詞神」之稱的提姆萊斯爵士，形容眼中的張信哲：「是一個非常好的人。」他與蓋瑞為阿哲寫了好幾首歌，在「就懂了」專輯中，就收錄了其中兩首，提姆更肯定，「聽到Jeff的英文演繹功力，相信這些新歌不管到哪裡都是出類拔萃，而且起碼至少一首將會是大暢銷曲。」

阿哲第一時間看到報導，相當開心，「謝謝英國指標性報媒『鏡報』的報導，更感謝Gary Barlow和Tim Rice貢獻如詩般的詞曲，我已迫不及待下一次的合作。」

張信哲近來馬不停蹄，繼親任經典曲IP「有一點動心」原創電影 的藝術總監後，他和電影女主角任素汐重唱的2021版「有一點動心」，更風靡了華語音樂圈，此外阿哲還被騰訊音樂娛樂（TME）在五一勞動節，評為樂壇歷久不衰的「歌壇勞模」，讚譽他「音樂是用一生熱愛的事」，更肯定他統領全年齡層的音樂實力。