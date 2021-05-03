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防疫控管期間泡酒吧 吳念軒被抓包

記者陳慧貞／綜合報導
吳念軒出席公共場所一度未正確戴好口罩。（取材自Instagram）
吳念軒出席公共場所一度未正確戴好口罩。（取材自Instagram）

台灣桃園諾富特防疫旅館爆出新冠肺炎群聚感染事件，近期吳念軒拍攝三立電視台「戀愛是科學」，該劇組22日曾到該飯店取景。據了解，劇組全員都列為自主健康管理對象，但吳念軒被爆與友人到酒吧暢聊，不但出入公共場合，還未戴好口罩，對此三立則回應「他全程戴口罩，一度為了透氣才拿下」。

諾富特感染事件愈滾愈大，曾到飯店取景的「戀愛是科學」，在4月22日拍攝當天尚未有群聚染疫事件，在後續得知有染疫案例的第一時間即進行全組的健康自主管理，三立回應表示，目前也持續每天執行早晚體溫記錄，並隨時注意劇組健康狀況，當天前往工作的人員目前健康狀況良好，會持續遵照疾管署的指示追蹤。

至於吳念軒被爆和友人到酒吧暢聊，身為被列入自主健康管理對象，卻被目擊戴帽子，竟將口罩拉到下巴，和友人開心暢聊。根據規定，「自主健康管理對象，必須外出時，嚴格遵守全程正確佩戴醫用口罩，並避免出入無法保持社交距離，或容易近距離接觸不特定人之場所」，吳念軒一度拉下口罩，罔顧自主健康管理，三立則稱他全程戴口罩，只是一度為透氣才拉下來，為此也特別道歉，之後會更注意。

台灣 社交距離 防疫

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