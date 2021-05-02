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Selina女經紀人離職 找前緋聞男友救火

娛樂新聞組／綜合報導
Selina傳出找前緋聞男友當新經紀人。（取材自微博）
Selina傳出找前緋聞男友當新經紀人。（取材自微博）

恢復單身五年的台灣藝人Selina（任家萱），感情世界備受注目，日前她與小鮮肉吃飯聊天，看似有譜，但最後以「已讀不回」收場，雙方沒了聯絡。近期，她身邊的女經紀人換成前緋聞男友吳侯墀，據傳兩人於2003年有過一段情，雖情已逝，但仍保持友好關係，如今更在事業上互相扶持、情義相挺。

鏡周刊報導，Selina2016年與律師張承中離婚，終結五年婚姻後，感情狀態始終保持空白。好不容易在妹妹任容萱牽線下，與小鮮肉吃飯煲愛，可惜Selina無感，讓這段關係無疾而終。

感情上繳白卷，Selina身邊的工作人員也換血，與她合作多年的女經紀人余婕於3月底離職，一個多月前，Selina找上認識18年的吳侯墀救火，邀他擔任經紀人，為她處理公事。吳侯墀抱著新鮮感及姑且一試的心情，接下該職位，日前在喜憨兒公益活動上，Selina還大方介紹他給媒體認識。

據報導，S.H.E於2003年加入綜藝節目「快樂星期天」主持陣容，進而認識當時是執行製作的吳侯墀，Selina與吳侯墀因為都愛打牌，兩人越走越近，之後與他有了日久生情一說，Selina所屬的唱片公司同事，也都知道這一號人物的存在。

被問及與吳侯墀是否有段往日情？Selina否認：「誰說的？沒有這件事啦。」而吳侯墀則表示，與Selina只是單純的朋友，從未交往過，頂多是常約打牌，以及Selina因為遭火吻，也會相約打羽毛球復健，兩人最多就是牌友、球友，至今則是多一層公司同事的關係，並無其他情愫存在。

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