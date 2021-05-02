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從福建開橡皮艇到台中港 他稱「投奔自由」一路暢行

不當「小梁朝偉」 范植偉想開店當老闆

記者陳建嘉／綜合報導
范植偉積極籌備餐飲業。（記者王聰賢／攝影）
范植偉積極籌備餐飲業。（記者王聰賢／攝影）

41歲台灣藝人范植偉過去曾紅極一時，他先前在大陸工作，返台已近三年。他表示還想繼續演戲，也正努力創業開店，如今他外型不復當年俊美，還留著一頭頹廢長髮，先前還被拍到在火鍋店打工，外人以為他落魄，他否認，說自己並未過得不好，但仍渴望能重返昔日演員榮光。

范植偉當年曾與梁朝偉同間經紀公司，有「小梁朝偉」之稱，他說當時是因為高層希望能「相互拉抬」，才讓他擔上這名號，不過他認為這像「燙口的豆腐」，雖然好吃，但燙嘴，一度讓他覺得困擾，也只能被定位在憂鬱、苦悶的角色。

那時，許多人想找范植偉演愛情戲，都被他拒絕，「他們要我拍吻戲，要我來個濕深的長吻，我很抗拒」，少數的例外當初是拍「來我家吧」，願意與許茹芸有吻戲，但也是因為他很喜歡該戲劇本。

范植偉在火鍋店打工三個月，消息一出，不少人找他合照，都被他拒絕，「我不希望造成店家麻煩」，如今汲取餐飲業經驗後，輪到自己計畫開店，他預計存到台幣600萬（約21萬美元）後獨資開店。

為何想投身餐飲業？范植偉爽快表示「我鼻子很靈」，有時煮水，聞得到自來水裡面的尿騷味。

范植偉說這段期間，一直有不少劇本找上門，全都被他推掉，他認為這些角色的特性、價值觀與他不符，「我不想打亂我的行情，重點不是錢，主要還是專業」，接下來也不排斥演反派、丑角，只是目前沒有經紀公司加持，盼望未來能有知音，可以再度相中他，幫他接到更多好戲。

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