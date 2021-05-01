郭碧婷產後復出 曝向佐是嚴格奶爸

郭碧婷說向佐在家是嚴格的奶爸。（取材自微博）

37歲台灣 藝人郭碧婷與香港 男星向佐結婚，於去年10月生下女兒，她日前現身其代言的某品牌直播活動，被視為產後復出，「郭碧婷復出」更瞬間登上微博 熱搜榜第一名。

曝光中活動照忠郭碧婷一身螢光粉現身，臉蛋仍有圓潤，氣色看來相當不錯，網友直讚「狀態很好」，而過往給人清冷美女感覺的郭碧婷，當媽後網友覺得眼神變得溫柔了，她還透露老公向佐是個嚴格的奶爸。

網易娛樂報導，生完寶寶七個月的郭碧婷日前正式複工了，現場的郭碧婷大方分享其幸福日常，被問到為什麼給女兒起名叫「小奶皇」時，郭碧婷直言因為向佐是香港人，因為家裡有個向太地位已經很高了，而小孫女的地位也很高，所以給女兒名字中起了一個「皇」字，加上女兒出生後就很大氣也很可愛，故起名「小奶皇」，由此看出在家中，不僅有個地位很高的向太，女兒的地位也很高。

主持人還問到向佐當爸爸後是不是變成了女兒奴，郭碧婷直言本來說好她負責嚴格，但沒想到女兒出生後，向佐變得比較嚴格，是嚴格的奶爸，主要也是言傳身教給孩子，培養好的習慣。

郭碧婷產後7個月復出，臉蛋圓潤不少，但氣色非常好。（取材自微博）

另據貓眼娛樂報導，郭碧婷身材已經恢復的差不多，不過臉蛋很明顯圓潤了不少，而且還有了雙下巴，但整體狀態恢復的很好。老公也正在準備回內地拍戲，從向佐發出的動態中可以看出他最近正在隔離，經常曬出自己的餐食紀錄，將要和郭碧婷兩地分居。