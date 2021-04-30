我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美3228萬人確診 30%民眾完成接種

仇恨犯罪？加州奧克蘭華埠領袖遭人從後擊頭

當年說分居… 趙傳承認已離婚11年

記者林士傑／綜合報導
趙傳(右)過去從上海搬回基隆居住，一家人曾開心合影。（圖：趙傳提供）
趙傳(右)過去從上海搬回基隆居住，一家人曾開心合影。（圖：趙傳提供）

59歲台灣資深歌手趙傳近日為新專輯「老不休」造勢，新歌「回不去了」恰巧訴出心聲，承認和陸籍妻子李秉蓁離婚11年，因為兩人個性、價值觀不合。他們1998年結婚，育有2女1子，2011年曾爆婚變，當時他否認離婚僅說分居，昨解釋過去因為工作太忙，苦無機會宣布。

趙傳表明nothing lasts forever（沒有什麼天長地久），人在不同階段會有不同的想法，雖然已經不是夫妻，但兩人仍會見面，帶小孩一起旅行之類，關係如同家人。這幾年都是單身？他大方否認，「有一些發展的關係，也要看合不合得來，但是因為沒有正式公布（離婚），可能她們覺得是小三也不一定。」

隨即他強調沒人當過小三，因為自己早就離婚，陸續交過幾任女友，現在對再婚抱持隨緣態度，他說一直以來認為婚姻是個形式，相處不差那張證書，提及另一半的條件，他說：「懂得體恤對方、有共同價值觀、要喜歡音樂、能聊得來，有共通的的語言及話題很重要！」目前大女兒、兒子歸他撫養，二女兒歸前妻，他說3個小孩個性早熟，即便一度不能接受爸媽離婚，但能體會分分合合的道理。

先前魏秀文因單曲「遊覽車」搭上8點檔「天之驕女」暴紅，曾自爆和趙傳相親，昨趙傳表示對她的名字、長相沒有印象，自己也沒相過親，「可能是20幾歲年輕時，我那時在貿易公司當業務，也許有聚會，聯誼有遇過。」但又不解直呼：「她是不是認錯人了？」

而他花2年、千萬預算籌備新專輯「老不休」，提及這2年的巡演因疫情喊卡，損失約5千萬，接下來將在7月於台北舉辦「人生大夢」演唱會，又要兼顧師大碩士班課程，還要父兼母職，他打趣自稱時間管理大師，「以前當兵時，班長說男生除了生孩子不會，其他都要會，我還滿像八爪魚，也有時間運動。」

趙傳認了已離婚。（記者林士傑／攝影）
趙傳認了已離婚。（記者林士傑／攝影）

台灣 疫情 預算

上一則

與江宏傑爭監護權 福原愛手握「逆轉勝王牌」　

下一則

劉德華與周星馳30年沒合作 背後原因讓人毛骨悚然

延伸閱讀

該結束都結束 趙麗穎搬離與馮紹峰上海愛巢

該結束都結束 趙麗穎搬離與馮紹峰上海愛巢
傳與江宏傑爭監護權 福原愛被爆握有「逆轉勝王牌」

傳與江宏傑爭監護權 福原愛被爆握有「逆轉勝王牌」
趙麗穎「單親媽」人設 離婚後粉絲不減反暴增

趙麗穎「單親媽」人設 離婚後粉絲不減反暴增
趙麗穎也中「魔咒」？曾代言H&M的3對情侶全分了

趙麗穎也中「魔咒」？曾代言H&M的3對情侶全分了

熱門新聞

肖戰首次演話劇就獻上劇場初吻，對象是52歲的許晴。(取材自微博)

鮮肉肖戰吻52歲女星 劇場觀眾倒吸氣

2021-04-24 02:18
趙麗穎、馮紹峰確定離婚。取材自微博

趙麗穎、馮紹峰官宣離婚 「和平分手結束關係」

2021-04-22 22:33
羅志祥被周揚青起底交友混亂之後，聲勢大幅下滑。圖／摘自IG

大八卦真相出爐 羅志祥真的玩完了

2021-04-28 10:57
61歲的劉雪華真實呈現當下年紀，可說完美演繹優雅老後的典範。(視頻截圖)

劉雪華真實61歲 髮蒼蒼滿臉皺紋

2021-04-27 02:05
「Running Man」固定成員李光洙因健康原因將下車。（取材自Instagram）

「RM」原班人馬再少一 李光洙健康原因下車

2021-04-26 21:12
尹汝貞（左）、布萊德彼特在奧斯卡頒獎典禮上互動趣味。（美聯社）

尹汝貞奪奧斯卡 外遇前夫回應：「對我最好的一擊」

2021-04-26 18:12

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
已完成接種夫妻帶家人赴夏威夷旅行 兒子染疫死亡

已完成接種夫妻帶家人赴夏威夷旅行 兒子染疫死亡
歡慶重聚竟變死亡晚餐 伊州老翁接種滿月染疫亡

歡慶重聚竟變死亡晚餐 伊州老翁接種滿月染疫亡
美38%成人「打完2針」 新增病例下降 這三州除外

美38%成人「打完2針」 新增病例下降 這三州除外

19旅客檢出陽性 中國南航、國航啟動「熔斷機制」

19旅客檢出陽性 中國南航、國航啟動「熔斷機制」
拜登讓選民有感 歐巴馬8年教訓 民主黨改變治國方略

拜登讓選民有感 歐巴馬8年教訓 民主黨改變治國方略