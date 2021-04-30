當年說分居… 趙傳承認已離婚11年

趙傳(右)過去從上海搬回基隆居住，一家人曾開心合影。（圖：趙傳提供）

59歲台灣 資深歌手趙傳近日為新專輯「老不休」造勢，新歌「回不去了」恰巧訴出心聲，承認和陸籍妻子李秉蓁離婚11年，因為兩人個性、價值觀不合。他們1998年結婚，育有2女1子，2011年曾爆婚變，當時他否認離婚僅說分居，昨解釋過去因為工作太忙，苦無機會宣布。

趙傳表明nothing lasts forever（沒有什麼天長地久），人在不同階段會有不同的想法，雖然已經不是夫妻，但兩人仍會見面，帶小孩一起旅行之類，關係如同家人。這幾年都是單身？他大方否認，「有一些發展的關係，也要看合不合得來，但是因為沒有正式公布（離婚），可能她們覺得是小三也不一定。」

隨即他強調沒人當過小三，因為自己早就離婚，陸續交過幾任女友，現在對再婚抱持隨緣態度，他說一直以來認為婚姻是個形式，相處不差那張證書，提及另一半的條件，他說：「懂得體恤對方、有共同價值觀、要喜歡音樂、能聊得來，有共通的的語言及話題很重要！」目前大女兒、兒子歸他撫養，二女兒歸前妻，他說3個小孩個性早熟，即便一度不能接受爸媽離婚，但能體會分分合合的道理。

先前魏秀文因單曲「遊覽車」搭上8點檔「天之驕女」暴紅，曾自爆和趙傳相親，昨趙傳表示對她的名字、長相沒有印象，自己也沒相過親，「可能是20幾歲年輕時，我那時在貿易公司當業務，也許有聚會，聯誼有遇過。」但又不解直呼：「她是不是認錯人了？」

而他花2年、千萬預算 籌備新專輯「老不休」，提及這2年的巡演因疫情 喊卡，損失約5千萬，接下來將在7月於台北舉辦「人生大夢」演唱會，又要兼顧師大碩士班課程，還要父兼母職，他打趣自稱時間管理大師，「以前當兵時，班長說男生除了生孩子不會，其他都要會，我還滿像八爪魚，也有時間運動。」