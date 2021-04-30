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與江宏傑爭監護權 福原愛手握「逆轉勝王牌」　

娛樂新聞組／綜合報導
福原愛與江宏傑談離婚。（取材自江宏傑臉書）
福原愛與江宏傑談離婚。（取材自江宏傑臉書）

福原愛從今年年初返回日本，到被爆出婚變離婚，至今都神隱未露面，目前兩人也到了談離婚的階段，對於兩人個孩子的監護權，雖然外界大都覺得福原愛處於弱勢的一方，不過日媒則指出她手上握有可以逆轉勝的王牌。

噓！星聞據「週刊女性」報導，福原愛在去年年底就提出離婚，並找了律師處理相關事宜，在這場離婚中最受關注的就是兩個孩子的監護權，目前福原愛在外界看來是處於不利的地位，而且若是福原愛想要將孩子帶回日本，台灣法律規定未成年的孩子，若沒有經父母方的同意是會觸法的。而也還傳出想要離婚的福原愛，也很想念孩子，所以近期可能會返台商談離婚。

而週刊更報導指出，福原愛手上還握有一張王牌，就是受到江宏傑言語霸凌的記錄，她寫下了詳細的筆記，可能會讓她在離婚協議中佔據有利地位。

週刊找來日本律師正木絢生來談這場離婚，福原愛被媒體拍到不倫的報導，因為沒有拍到什麼外遇的事實，所以在日本這可能無法成為證據。若是福原愛手上真有江宏傑言語霸凌的筆記，律師則表示，若有證據充分顯示江宏傑言語霸凌，可以根據日本民法第770條5號「難以繼續婚姻的重大理由」來判定，這對福原愛一方會起到有利的作用。至於福原愛與江宏傑哪一方爭取孩子監護權較為有利，律師看目前情況，兩人已是分居狀態，孩子目前是由江宏傑監護，雖然福原愛收入看起來比較高，但是江宏傑還是有一定的經濟能力，所以江宏傑還是會佔有一些優勢。

福原愛 江宏傑 日本

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