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黃子佼唏噓… 與孟耿如700人婚禮變成家宴

記者葉君遠／綜合報導
黃子佼(左)、LuLu為全新節目「婚禮歌手」定裝。（記者李政龍／攝影）
黃子佼(左)、LuLu為全新節目「婚禮歌手」定裝。（記者李政龍／攝影）

黃子佼一場原本是世紀大婚的規模，因疫情攪局一波三折後喊停，但意外了解婚宴的各種繁複細節，最後接下「婚禮歌手」節目，跟徒兒Lulu攜手去唱遍各大婚宴，他說，看別人的婚禮辦這麼大，他最後成了5桌家宴，「真的很唏噓」。

這是他第2次跟Lulu合作節目，兩人的角色是為素人婚禮作嫁，以婚禮顧問角色為新人邀來大咖歌手製造驚喜。他和孟耿如的婚禮原訂700人，為了防疫，兩年內反反覆覆聯絡、喬時間，成了他最頭痛的事，最後只做4、5桌家宴，「我只求一個名額，就是小燕姐，其他都不是我決定。」節目第一集合作的婚顧，就是當初幫他處理的Stacey，也是梁赫群的老婆，讓黃子佼直呼一切都是緣分。

師徒倆為素人婚宴找來金曲大咖級的歌手，意外收到上千封計畫結婚想合作的邀約，但因為節目接單有限，很多等不及的新人不斷回函「我們快結了，你們還要多久？不然你們接案價多少？」，讓黃子佼笑說，「我們只是為節目出外景，我個人沒在接婚宴案子，合作到的素人真的很幸運，巨蛋級的歌手為他們婚禮唱歌，我只領節目費用幫忙主持，後來竟然看到有賓客PO文，說新人重金禮聘我們到場表演。」

黃子佼說，做這個節目有兩個願望，一是想把Lulu在節目中嫁掉，二是為她得金鐘獎，「想想看，若節目最後一集是她的婚禮，那有多棒。」Lulu和阿達分手後空窗至今，她坦言身邊追求者不少，但都還在觀察過濾中，「若讓我在節目中結婚，人說娶某前生仔後，也許同時讓我拿到金鐘。」

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