邵雨薇「很忙」 吳慷仁願當「粉絲」、婚事再等等

吳慷仁說自己如果結婚，一定會跟大家分享好消息。（取材自臉書）

台灣 藝人吳慷仁日前出席家電活動，提到最近在裝潢新家，他和邵雨薇感情穩定，也將「女主人的生活空間」考量在內，關於「結婚」一事， 38歲的他認為自己的年紀，似乎無法繼續順其自然，但小7歲的「小姊姊」邵雨薇很忙，希望在最好的年紀、最佳狀態，更全心投入工作，表示在2人對未來有共識、感情無「紕漏」的情況下，他願意當個「粉絲」，期待女友有更好的作品，結婚還要再等一等。

日前吳慷仁因急性扁桃腺發炎住院，經過幾日的休息，身體逐漸康復，他坦言這次生病，其實是自己之前一直逃避、忽略健康，幸虧是女友邵雨薇架著他就醫，才免遭「氣切」，住院那幾天，因為家中有寵物貓，於是邵雨薇醫院、家裡兩頭跑，照顧他、幫他打點，令他特別感動、感謝。

吳慷仁生病，一開始身邊只有邵雨薇知道，後來媽媽從臉書 得知他住院，「我媽沒有生氣，只是擔心我的身體，她是看護，比較注重這一些。」一場病也讓他感觸良多，尤其是「保險 終於派上用場，以前每個月繳錢，也沒看到什麼」。

說到代言活動，吳慷仁自曝以前會把內褲、襪子一起洗，但小姊姊對此很生氣也很嫌棄，從此改變不少生活習慣，自認不會擺爛、也是「有羞恥心的人」，講過就會改。被問2人的衣服是否一起洗？吳慷仁笑回：「她的衣服在她家洗呀！」巧妙避開同居話題，不過他自認有儀式感，會重視「求婚」這件事，平常開開玩笑沒關係，但若要做，一定會認真做好，對於「結婚」，承諾有好消息會跟大家分享，「也不會挑半夜爆雷啦！我會找一個大概中午，大家都吃飽飯的時候，好好地告訴大家好消息。」