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彭佳慧熱戀小男友 想棄兒度假搞浪漫

記者王郁惠╱綜合報導
彭佳慧擔任5月hito大台柱。（圖：Hit Fm聯播網提供）
彭佳慧擔任5月hito大台柱。（圖：Hit Fm聯播網提供）

金曲歌后彭佳慧時隔3年，將於5月4日推出新專輯「太難唱了」，日前擔任Hit Fm聯播網5月hito大台柱，才剛過49歲生日的她，許下希望3個寶貝孩子可以放她3天假、想去墾丁玩，問到真的能放下孩子去玩？她笑說：「希望沒孩子，因為任何浪漫的地方帶著孩子就毀了。」

她上月底被媒體捕捉與小8歲的男友精壯男吳英杰（Ken）街頭甜蜜約會，與小孩同住的她坦言生活不是工作、就是孩子，「我覺得現在的我，不是只有我一個人，我認同、代表孩子認同」，孩子們認同男友？她沉思許久表示：「這是一個很好的問題。」透露有與孩子們一起吃過飯，認為孩子們若願意和她討論或參與，她樂於分享，「如果媽媽做的事情可以得到孩子支持，媽媽會很開心，不是只有孩子需要被鼓勵，大家不要忘記時常給父母抱抱鼓勵」。

彭佳慧曾在社群嘆被青春期的小孩氣到血壓升高，問到她14歲兒子是否進入叛逆期？她表示不是叛逆，是了解到兒子有遲到問題，討論後暫時沒收兒子的手機，「處罰孩子要用有效、父母覺得對的方式」，媒體幫腔這樣無法聽媽媽的歌，她略翻白眼：「最好是兒子會聽我的歌。」她曾暗示兒子可以下載IG、FB，「我有問『那你可以加我嗎？』，但他還是沒有玩，不知是不是這緣故」，逗笑全場。

社群 血壓 手機

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