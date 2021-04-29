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好諷刺！江宏傑訴請離婚 昔恩愛福原愛貼圖反熱賣

記者陳建嘉╱綜合報導
江宏傑(左)已訴請離婚，與福原愛夫妻情滅。（取材自臉書）
江宏傑(左)已訴請離婚，與福原愛夫妻情滅。（取材自臉書）

福原愛江宏傑鬧出婚變風波，江宏傑也已向法院遞狀訴請離婚，跨海官司勢必展開，「日刊現代」報導，因為福原愛疑似不倫，形勢對她極為不利，可能會面臨2億日幣（約184萬美元）的扶養費，可能要分期20年支付。

「日刊現代」並指出福原愛面臨訴訟離婚，她先前被拍到與男性已婚友人出遊，可能會影響法官觀感，最終甚至可能會支付小孩的扶養費、廣告代言的違約金，倘若被證實為外遇，還要支付江宏傑贍養費。

兩性專家池內廣美另外撰文，將福原愛與剛離婚的前田敦子相提並論，認定兩人都是名女人，皆是地位比丈夫高的「格差婚」，直指江宏傑收入來源，是仰賴老婆的知名度，更稱江宏傑是「軟飯男」，並諷刺兩人離婚之後，江宏傑就會知道他自己的「實力」有多少。這番言論反遭網友批評，認為江宏傑形象佳，人氣與收入都不算太差，池內廣美的言論有失公允。

此外，福原愛、江宏傑過去合體拍的LINE貼圖，近日意外衝上熱門排行榜，一度排名第3名，掀起不少熱議，貼圖內還有兩人深情相擁，並附上「謝謝你愛我」、「就要和你在一起」，如今看來格外諷刺。

江宏傑 福原愛 LINE

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