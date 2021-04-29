膽小Selina接演鬼片 全因不想讓Hebe看扁她

高宇蓁(左)和任家萱(Selina)在片中飾演姊妹。（記者李政龍／攝影）

任家萱（Selina）首演鬼片「頭七」女主角，日前她和飾演一家人的演員鄧志鴻、陳以文、高宇蓁、赫容與吳以涵在聖興天后宮舉行開鏡記者會，祈求拍攝順利。這次是Selina拍攝陸劇「我和春天有個約會」燒傷後，睽違11年擔任主演，笑言接演原因：「Hebe很想看我被嚇的樣子！」

鄧志鴻(左起)、高宇蓁、赫容、 吳以涵、任家萱（Selina）、陳以文等人出席「頭七」開鏡 。（記者李政龍／攝影）

Selina表示：「身邊的人都知道我很膽小，我外出工作從來沒有自己睡過。」她透露接到邀約時，嚷嚷不敢看鬼片，怎麼可能接演，「拿到劇本後，不敢自己晚上在家看」。妹妹任容萱知道她膽小，不斷勸退，原因是曾演過驚悚片的任容萱，明白接拍壓力會很大，不希望Selina承受如此大壓力，但Selina最後仍接受挑戰。

Selina說一打開劇本就害怕，就連導演 要求她看「厲陰宅2」做功課都拒絕，還買了一些水晶帶在身上，之後想要求任爸三不五時來探班，只因任爸是她認識最正氣凜然的人。Selina這回與吳以涵演母女，兩人開始培養「姐妹情」，「看到她和母親的相處，如果我們可以像姐妹，就像她真實生活中的媽媽」。

此外，該片邀請高宇蓁特別演出，將飾演Selina的姐姐，兩人第一次碰面就主動互加社群 軟體好友培養姐妹情。高宇蓁自曝很愛看鬼片，甚至可以大膽到一個人到戲院看。金馬影帝陳以文表示自己也從未演過鬼片，但被劇本中的家人情感吸引，安慰Selina不要怕片場撞鬼的問題：「拍戲現場大家都專心工作，人也很多。」