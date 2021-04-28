柯佳嬿晉升暢銷作家：60歲才考慮出自傳

柯佳嬿推出散文集暢聊愛情觀。（記者沈昱嘉／攝影）

台灣 女星柯佳嬿近日推出第一本散文創作「再見 少女」，甫上市單日就賣破1萬本，晉升暢銷作家，為了這本散文集，她親力親為，醞釀了兩年，從前期規畫、製作、攝影 及概念發想，親自參與了每個步驟，她笑說，原以為寫完書，就可以放鬆，沒想到還親自選擇印製的紙張，跑去印刷廠看印、校稿，被出版社稱讚很適合當編輯。

聽說書賣得好，柯佳嬿坦言有嚇到， 表示平常就有寫作的習慣，只是未公開，拍戲空檔也會寫，一路寫寫停停，朋友看了覺得有趣，介紹給出版社，才將這些文字集結成書。這本以愛情療癒為主題的散文集中，有些是和朋友的對話，有些像日記的形式，當然也包括她的愛情觀，不少人好奇是否有她過去的情史，她笑：「不是寫我的事，這是散文不是自傳，到60歲，我才會考 慮出自傳。」

書名為「少女」，柯佳嬿坦言：「每個人心中都有一名少女。但可能經歷了一些事之後，這少女會躲起來，再遇到愛，少女會再跑出來，每個人心中都有這個部分。」書中提到「承認吧，現在你只想叫他去死」，她說之所以會這樣寫，只是一種形容，「就是不想看到他好，為什麼要勉強自己，不用假裝我很好，因為很難受。」被問老公謝坤達看過她的書？「還沒看，他的事情也很多，可能有偷看吧。」