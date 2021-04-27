蔡依林對唱周興哲 「我心跳超快，妳要不要碰？」

蔡依林（中）的深V西裝讓好身材若隱若現。(圖／凌時差提供)

蔡依林 （Jolin）斥資讓「Ugly Beauty」世界巡演升級為3.0版，近日在小巨蛋迎來台北加演場最終場，嘉賓周興哲現身讓全場嗨爆。這回5場彩蛋連連，她除了安排私房曲目，心情小語則被粉絲推爆是「蔡家雞湯」，讓大家抱著滿滿的感動及能量回家。

每每唱完「騎士精神」，Jolin都會向觀眾下馬威，昨晚說：「不讓你們痛苦一下，你們不會知道對我的愛有多卑微？把你的斧頭拿起來，告訴我你最愛誰？」萬人齊喊蔡依林。

Jolin昨與周興哲合唱周杰倫 （周董）的創作曲「你怎麼連話都說不清楚」，當年她跟周董因此來電，舊情已成往事，她和周興哲初次合作，周興哲僅穿西裝登台，胸肌若隱若現，興奮問：「我心跳超快，妳要不要碰？」Jolin伸手驗貨，全場為之瘋狂。接著兩人對唱「怎麼了」，周興哲以台上5分鐘、台下10年功形容Jolin的成就，表示：「很欽佩她一直放進很多努力跟心血，才成為現在的她！」

除了百變華麗造型讓人目不暇給，Jolin挑選私房K歌如魏如萱「你啊你啊」、抖音 神曲「學貓叫」等等，以及鐵粉許願的「單身公害」、「詩人漫步」，還帶來「第三人稱」，限定彩蛋讓觀眾驚喜連連。

她也提到21年星涯當然也有倦怠期，「結束一直都是我的恐懼，直到我把恐懼變成我的動力，就像每次演出都像最後一次跟你們見面。」象徵每次都是毫無保留地投入其中。