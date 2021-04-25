Ella新片催票出招：要五月天曝光上陣

馬志翔（左）與Ella為了「聽見歌 再唱」努力跑宣傳。（圖：華納提供）

台灣電影 「聽見歌 再唱」好口碑傳開，近日票房都僅次於「當男人戀愛時」，馬志翔、Ella、徐詣帆與撒基努和片中戲分最重的幾位小朋友在台北開心「校外教學」，吸引不少觀眾的注意。Ella也開心直呼若片子票房能賣破台幣5000萬（約176萬美元），就要拱五月天每個團員身上都只穿原住民族服、其他什麼都不能穿來報戰功，而五月天其實並未在片中亮相，只有他們的「知足」做為片子裡小朋友們參加比賽的歌曲而已。

「聽見歌 再唱」上映後除了布農族的歌曲優美打動觀眾外，對於偏鄉小孩的教育 議題也受到討論，Ella的爸媽都已多年不進戲院，都特別買票邀朋友共賞，流下感動的眼淚，不過為好玩的是Ella的兒子「勁寶」，她笑言整場他都一直在問，媽媽什麼時候要出來？她不禁自我解嘲：「他可能是太愛我了，偏偏我戲分也不是很多，因此他都在等我出場，一整部片看下來，他都沒有怎麼鬧，已經很不錯了。 」男主角馬志翔也稱自己族裡的長輩們沒進戲院的時間加起來大概都超過一百年，也特別到市區的影城看「聽見歌 再唱」，大家都非常支持。

片中一幕馬志翔飾演的教練為了除去蜂窩、身上被螫，命令男生們往水桶裡尿尿，再把尿液都倒在自己的身上場面，大家好奇他該不會真的為戲犧牲那麼徹底？小童星透露其實是紅茶加醬油，被Ella虧像血尿。

這次五月天義氣相挺「聽見歌 再唱」，不但用優惠價讓片子使用「知足」，也都拍了「拍手歌」短片，但Ella還是硬拖他們下水，要用他們來催票，之後才改口：「破5000萬的話讓小朋友跟他們一起合唱『知足』好了。」