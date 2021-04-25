蔡依林演唱會 台灣首富女兒追星：圓夢了

Jolin合作茄子蛋打趣台語功力變強，發豪語出台語舞曲，「再等100年」。（記者王聰賢／攝影）

「亞洲流行天后」蔡依林 近日重返台北小巨蛋舉辦「Ugly Beauty」演唱會，不只準備全新戰袍登台，還演唱不少經典神曲，搭配高難度的舞蹈動作，格外引起討論的是，第三場演唱會中，台灣 首富、鴻海 集團創辦人郭台銘的老婆曾馨瑩、大女兒妞妞和小女兒QQ也是座上賓。

ETtoday報導，曾馨瑩在Instagram限時動態上傳在小巨蛋裡的照片，可以看到她和大女兒妞妞、小女兒QQ一起拿著斧頭手燈自拍。

值得一提的是，曾馨瑩還帶著大女兒妞妞到後台與蔡依林合照，「圓女兒的夢。」照片中，可以看到她放下一頭及胸長髮，穿得一身黑，低調又不失氣質，親暱地搭著蔡依林的肩膀，大女兒妞妞同樣留著一頭長髮，身穿白衣黑裙，身型相當纖瘦。

事實上，妞妞一直視蔡依林為偶像，長期與媽媽曾馨瑩學習舞蹈，更常是鴻海尾牙的神秘表演來賓，公司2月舉辦線上尾牙時，她便熱舞了Jolin的「PLAY我呸」和「I'm Not Yours」兩首歌曲，顯見她對蔡依林的喜愛程度。

另據本報系聯合報報導，第三場演唱會中，蔡依林與曾獲金曲最佳新人的樂團「茄子蛋」攜手合唱「單身公害」與「浪流連」；蔡依林唱完笑說：「我覺得我台語變得滿好的，我下次來出一下台語舞曲好了，你們再等100年。」逗笑全場。

身為蔡依林鐵粉的茄子蛋透露得知受邀當嘉賓時，三人是抱在一塊興奮地爽喊：「人生圓滿了！」為搭配蔡依林「糖果芭比」的童趣造型，茄子蛋三人出道以來第一次嘗試穿粉紅色系的服裝，笑說：「這次有機會能近距離見偶像，當然要精心打扮一下！」