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小甜甜公開老公告白影片 「宋先生」曝光 網讚像宥勝

娛樂新聞組／綜合報導
小甜甜公開當時老公向她告白的影片。(取材自Youtube)
小甜甜公開當時老公向她告白的影片。(取材自Youtube)

台灣藝人小甜甜（張可昀）今年1月初公開結婚喜訊，同時也宣布已懷孕當媽，最近她公開老公當時告白的影片，讓這位傳說中的「宋先生」廬山真面目曝光，網友看了影片直呼「好感動」！

噓！星聞報導，目前待產中的小甜甜開始經營起Youtube頻道，第一支影片就公開老公當時向她告白的影片。她坦言在老公之前從來都沒有人跟她告白過，過去在愛情的道路上，有很長一段時間，都屬於暗戀階段。

她說，老公某天與朋友到她家準備告白，很正經的告訴小甜甜「我有話要跟妳說，妳一定要認真聽」，接著緊張的拿出事先寫好要告白的卡片，然後就說感覺兩人雖然認識不久，但是卻有種似曾相識的感覺，期待往後的的日子，都能有小甜甜，希望她能在他懷裡過著幸福的日子，最後也說出經典話語「妳願意做我的女朋友嗎？」，小甜甜當下很驚訝又感動的說不出話來，最後兩人抱著在一起，小甜甜在老公懷裡點頭答應，最後也在朋友的慫恿下親吻。

網友看到影片都直呼「感動」，並送上祝服「恭喜妳，甜甜要幸福快樂喔」、「希望妳一直幸福下去」，而網友看到小甜甜老公的高清畫面大讚「天～老公也太帥！一定要幸福唷」，還有網友覺得「妳的先生有像宥勝，好帥喔！」。

小甜甜公開當時老公向她告白的影片。(取材自Youtube)
小甜甜公開當時老公向她告白的影片。(取材自Youtube)

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