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兩天工作24小時 蔡依林穿高跟鞋濕身跳舞：累到想退休

記者王郁惠／綜合報導
Jolin穿高跟鞋在有水的泳池跳地板動作，一度猶豫。(圖：索尼音樂提供)
Jolin穿高跟鞋在有水的泳池跳地板動作，一度猶豫。(圖：索尼音樂提供)

蔡依林（Jolin）「Ugly Beauty」巡演加演場加碼新歌「Stars Align」星光聚集LIVE版勁舞秀，稍早也曝光官方MV，攜手導演陳奕仁合作，前往墾丁取景拍攝橫跨兩天長達24小時，更穿高跟鞋在泳池濕身跳舞，讓Jolin笑說：「每次和導演合作完都很想退休！」

在充滿摩洛哥奢華風格的飯店中拍攝，Jolin透露：「前年我有到摩洛哥玩，一進來就覺得彷彿重新複習我的北非旅遊！摩洛哥的建築窗戶是對著中庭，且房間的色調鮮豔，還有特殊弧形加華麗配色的泳池，走在這裡有變富豪的感覺！」

Jolin也跟著八大場景連換八套絕美造型，令人目不暇給，其中拍攝團隊特別申請在屏東「一樹成林」的白榕園拍攝，這裡正是奧斯卡金獎導演李安執導「少年Pi的奇幻漂流」（Life of Pi）拍攝地。

Jolin這次在MV中，舞蹈占了極重的比例，不過疫情期間，Jolin只能透過視訊學習所有動作，還增加了高難度地板動作，讓她練到久違的全身肌肉痠痛，沒想到導演陳奕仁竟變本加厲，讓她穿著高跟鞋在有水的泳池裡大跳地板動作。

難得到墾丁拍攝MV，Jolin行前還打包了泳衣，以為可以忙裡偷閒，還打算去逛逛恆春小鎮、吃小吃，結果卻陷入馬不停蹄地瘋狂拍攝地獄，兩天拍攝超過24小時，拍到最後一刻才去趕高鐵。第一天從早上八點開工拍到凌晨兩點，讓Jolin忍不住嬌嗔喊：「導演，兩點了！平時這個時間我身體都關機了！」但仍是逼她再跳一次才喊收工，隔天一早還是繼續狂拍，Jolin笑說：「每次和導演合作都想說下次絕對不要再這麼苦了，每次合作都讓我很想退休！」

不過一看到MV成品，Jolin認為一切辛苦都很值得，直言對陳奕仁導演「又愛又恨」，導演打趣說：「Jolin很認真看待每一次工作，一直都維持在高標準，跟她合作都很愉快，往往不吝嗇給予指教，她招牌的『翻白眼』只有我能看到！」逗得Jolin大笑回說：「是你才看得到我的珍貴演出！」

導演 退休 疫情

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