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林俊傑秀瀕危物種 網友譏：地球日變愚人節？

記者王郁惠、記者蘇詠智／綜合報導
林俊傑響應世界地球日，曬出種植瀕危物種反遭網酸爆。(取材自臉書)
林俊傑響應世界地球日，曬出種植瀕危物種反遭網酸爆。(取材自臉書)

4月22日是「世界地球日」，金曲歌王林俊傑（JJ）也響應活動，在社群分享自己照護盆栽的照片，並寫下「Caring for my plants...各種生物，值得我們學習去照顧、守護！」並hushtag世界地球日，沒想到其中一張「黑王丸」的盆栽卻被質疑是原產地盜採且瀕危物種，有網友直酸：「非法採摘的植物在tag earthday，你是在說笑嗎？」

「黑王丸」原產智利海岸狹長區域，地球僅此地有，是極度瀕危物種，買賣甚至恐有刑責問題；JJ響應世界地球日，卻不慎自爆種植此稀有物種，不少網友反酸留言「你這野採回來滿足私慾的東西關世界地球日什麼事？」、「拿其他國家挖來台灣的原產植物再tag世界地球日說要守護生物，您不說我還以為是愚人節呢」等。

被網圍剿不久後，JJ臉書刪照，僅留龍舌蘭盆栽的照片，而媒體詢問所屬唱片公司此事，目前尚未獲得回應。

布魯克雪德絲發布在野外全裸的照片配合世界地球日主題。(取材自Instagram)
布魯克雪德絲發布在野外全裸的照片配合世界地球日主題。(取材自Instagram)

世界地球日就是要讓人更親近地球、減少束縛，因而兩位資深美人葛妮絲派楚（Gwyneth Paltrow）、布魯克雪德絲（Brooke Shields）都「解放」了！

葛妮絲以往在影壇雖然常扮演千金小姐，需要為戲裸露時也不太忸怩，觀眾對她的身材不會沒有印象，但布魯克看似曾在「藍色珊瑚礁」（The Blue Lagoon）、「無盡的愛」(Endless Love)全裸，其實真正清涼畫面都有替身，並非她自己入鏡。不過，為了呼應國家地理頻道的世界地球日活動，布魯克發布一張背面全裸在野外的照片，展現55歲仍姣好的身段，尺度比她還青春嬌美的「漂亮寶貝」時期更寬。

至於葛妮絲則還是有穿上比基尼，但畫面上凸顯她的修長美腿，賞心悅目程度不輸身旁的自然景觀。兩大資深美女的地球日照片，證明了美景與美人相得益彰。

葛妮絲派楚在世界地球日照片中展露修長美腿。(取材自Instagram)
葛妮絲派楚在世界地球日照片中展露修長美腿。(取材自Instagram)

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