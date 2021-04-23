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江宏傑不忍了 訴請跟福原愛離婚、爭扶養權

娛樂新聞組／綜合報導
江宏傑(左)與福原愛一家四口。（取材自臉書）
江宏傑(左)與福原愛一家四口。（取材自臉書）

台日乒乓球CP福原愛江宏傑4年婚變，最新進展傳出江宏傑已向高雄法院訴請離婚，等於這段婚姻確定回不去了；由於兩人還育有一子一女，雙方必須跨國協議離婚，開啟扶養權爭奪戰。江宏傑所屬的經紀公司華研也證實此事。

據悉江宏傑22日下午以自己名義遞狀，向法院訴請與福原愛離婚及爭取2名子女監護權，疑似因時間太過倉促，還來不及委任律師處理。所屬華研國際表示：「希望外界能夠給予空間，讓兩人一起平靜處理，謝謝大家。」

福原愛3月捲入不倫疑雲，形象遭到重創，而事隔52天後，始終不曾口出惡言的江宏傑不忍了。

福原愛3月初被「週刊文春」爆料已於1月提出離婚，「女性SEVEN」則刊出她和高帥男在橫濱約會照片，雖然她發聲明撇外遇，但過去清新形象已重創，日本網友至今罵聲不斷。而小愛的母親日前返回日本時，江宏傑帶著兒女、爸爸及姊姊一起到機場送機，打破「怪物家族」的謠言，還讓江宏傑孝順愛家的形象加分不少。

江宏傑和福原愛目前育有3歲女兒Aila醬及2歲兒子小小傑，若兩人離婚，誰跟爸爸誰跟媽媽恐掀起搶子大戰，再加上過去兩人對於孩子都呵護有加，就連一起上節目聊到小孩，或是太長時間不在家，都會為此哽咽落淚，如今夫妻面臨離婚局面，扶養權如何協調成為一大難題。

江宏傑 福原愛 日本

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