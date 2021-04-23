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口罩事件後淡出螢幕…范瑋琪重返校園 低調讀碩士

娛樂新聞組／綜合報導
范瑋琪重返校園攻讀碩士學位，推掉不少邀約，短期內似乎無意復出。（取材自臉書）
范瑋琪重返校園攻讀碩士學位，推掉不少邀約，短期內似乎無意復出。（取材自臉書）

歌手范瑋琪（范范）消失螢幕近一年，老公陳建州（黑人）日前出席公益活動受訪透露，范瑋琪重返校園，正在攻讀碩士學位，「她念流行相關的，我很鼓勵她，有機會可以再好好進修。」范范也因此推掉不少邀約，看來短期內似乎無意再復出。

范瑋琪因去年2月時在私人社交帳號發文討論口罩事件引起熱議，事後便消失於螢幕一整年的時間。陳建州表示，范瑋琪正在上碩士班已經維持1個學期，「我也很鼓勵她這麼做，因為剛好有機會多學東西，我們的生活現在步調稍為放緩，我想2020年很多人都放緩了」。

黑人說，自從經營「P.LEAGUE+」聯盟後就幾乎沒有假日，老婆小孩若想和他多相處也只能到球場，幸好妻小都能體諒，而他投身體壇後鮮少在螢光幕前露臉，他坦言一直都有節目邀約，不過都被他婉拒，「經營這聯盟，花了我洪荒之力，這些資源都很花精神，娛樂這塊就比較少接觸。」他表示自己未支薪，但還有其他投資，所以不用擔心收入問題。

而黑人和范范的雙胞胎兒子飛飛翔翔已經6歲，他說飛飛人小鬼大，有次帶飛飛去超商，遇到2個小女生搭訕，誇飛飛「你好可愛喔」，沒想到飛飛竟回「比新聞可愛嗎」， 讓眾人笑翻，有次范范問飛飛「你知道為什麼這麼多人認識你嗎」，飛飛說「因為我有個很帥的爸爸」，讓黑人聽了忍不住暗爽在心。

黑人出席公益活動，也透露范瑋琪的近況。（圖：仁愛頤養社會福利基金會提供）
黑人出席公益活動，也透露范瑋琪的近況。（圖：仁愛頤養社會福利基金會提供）

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