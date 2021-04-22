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Janet產後脹奶 老公心癢遭拒 她笑稱要給小朋友

記者陳建嘉／綜合報導
Janet產後復工，自嘲「胸部超大」。（圖：開元食品提供）
Janet產後復工，自嘲「胸部超大」。（圖：開元食品提供）

台灣藝人Janet（謝怡芬）2月產下第二胎兒子，近日復出出席活動，分享兩寶媽的生活，身材已幾乎恢復產前窈窕曲線，還驕傲喊「胸部變大」，並搞笑說老公George看了心癢癢，頻對她Hello，不過Janet立刻直呼No，拒絕求歡，「這是要給小朋友的」。

Janet開始復工，由於工作時間密集，一度長達15小時，身體竟出現脹奶的狀況，回家要兒子吸奶，「他吸得很有力，可以讓乳腺馬上暢通」，她大讚George神隊友，陪伴她照顧小孩。

她也提到前幾天秀出老公裸上身抱小孩的照片，引發網友熱議，她驕傲地說「他身材真不錯」，至於自己，她肚皮還有一些贅肉，需要靠運動瘦身，現今已穿得下產前的褲子。

提到二兒子Dylan，Janet說他的名字代表「海」，哥哥Egan則象徵「火」，夫妻希望兄弟名字有關聯，才會這樣取名。雖然想生女兒，但她笑說目前沒有第三胎計畫，

她說自己41歲了，這胎生得很辛苦，也擔心下一胎又生兒子，「我婆婆生四個男娃，我們家族遺傳，好像是男丁比較旺」。

母親節將至，Janet是否想要禮物？她笑答希望可以簡單放假，按摩五個小時，但又立刻緊張不敢多想，「不行，要固定回家餵奶」，她也感謝自己的媽媽協助育兒，雖然還沒想到自己需要什麼禮物，但應該會請媽媽吃飯。

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