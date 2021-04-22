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蔡依林7度攻蛋 穿8公斤性感戰袍露翹臀

記者林士傑／綜合報導
蔡依林「Ugly Beauty 2021世界巡迴演唱會」台北加演場。（記者李政龍／攝影）
蔡依林「Ugly Beauty 2021世界巡迴演唱會」台北加演場。（記者李政龍／攝影）

亞洲流行天后蔡依林（Jolin）21日晚七度攻蛋，性感戰袍露出翹臀，台下震耳欲聾的尖叫聲，幾乎快掀翻小巨蛋屋頂，佳評如潮的「Ugly Beauty世界巡演」，她一向求新求變，這回重回小巨蛋，端出五大亮點。

Jolin捨棄「惡之女王」風格，初登台就安排第一個亮點，改披知名設計師 Heather Picchiottino操刀的全新銀色戰甲，從護盔、肩甲到薄紗披風，均是銀色系，化身「皓月女神」要價不菲，造價超過台幣150萬（約5.3萬美元）。新戰袍材質為鐵，她得穿著重達8公斤的服裝，又唱又跳「騎士精神」等歌曲，戲稱頭上道具像是孫悟空的緊箍咒，因為又緊又重。

她激動喊話「我又回來了」，全場1萬名觀眾情緒沸騰，手中的螢光黃斧頭手燈，是這次的限定顏色，也是亮點之一。另外她又送每人一片限量中衛聯名「Ugly Beauty炫螢口罩」，五場加上工作人員限定款，共有8萬片，兩款撞色設計各有6種圖騰，可見到屋虎、斧頭等等，可謂獨一無二，開發、印製費就燒掉台幣200萬，寵粉毫不手軟。

Jolin帶來「特務J」、「迷幻」、「倒帶」等金曲，呼喚歌迷不要忘記抬起屁股離開座位，興奮地說：「該動一動了！」她保留了性感無比的「血紅皇后」造型，其餘六套統統翻新，包含巴黎紅磨坊歌姬 、勁舞女伶等全新造型，讓歌迷不僅聽得過癮，更大飽眼福，整場演唱會宛如時尚大秀般，高潮不斷。

蔡依林「Ugly Beauty 2021世界巡迴演唱會」，以皓月女神新戰袍登場。...
蔡依林「Ugly Beauty 2021世界巡迴演唱會」，以皓月女神新戰袍登場。（記者李政龍／攝影）

蔡依林

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