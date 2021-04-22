徐若瑄一周五次在床上幫老公做這事 自認技法好

徐若瑄透露常需要按摩。（記者李政龍／攝影）

台灣 女星徐若瑄最近活動滿檔，她表示現在很需要按摩，她透露自己會為老公李雲峰踩背消除疲勞，對方也會幫她按「按摩椅按不到的地方」，看到主持人黃子佼面露曖昧之色，她忙呼是頭頂和眉心部位，請大家不要想歪。

徐若瑄表示她和老公會互相按摩，但她幫老公按比較多，一周五次，「他工作壓力大，肩頸腰很容易痠痛，所以我會幫老公踩背」。她透露自己技法不錯，「我之前就喜歡給人家按摩，所以知道那個『點』在哪裡，都踩到滿頭大汗，全靠愛與天分。」她也提到老公目前在台灣工作，兒子則在新加坡 由表妹幫忙照顧。

徐若瑄身穿藍色西裝裙套裝，秀出美麗的雙腿，她提到因為工作拍戲久站，腳經常半夜抽筋，但自從使用按摩椅後，就不會抽筋了，她更說只要有這個東西，就不需要男朋友，讓主持人黃子佼好奇問：「那妳老公…？」她速回「他會按的部位不一樣！」引發遐想，讓她趕緊說：「像是頭啊、眉心，你們都愛亂想！」

徐若瑄現在擁有八個代言，而她閒不下來，現在演員、歌手身分不斷切換，預計母親節回新加坡前，要再拍兩首歌ＭＶ，她透露拍戲要維持「川」字腹肌，只能看著劇組吃消夜，自己則吃芭樂，她每天只吃一種水果，水煮蛋和荷包蛋交替吃，吃膩就換煎鮭魚、雞胸肉，早餐則喝橄欖油加幾滴醋，笑稱是「最省錢的演員」。