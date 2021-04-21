許瑋甯驚爆斷2年情…「不是情變是婚變」

許瑋甯驚爆和男友劉又年已分手。（取材自臉書）

許瑋甯和邱澤主演的電影 「當男人戀愛時」創下破2億台幣的高票房，但許瑋甯的戀情卻絲毫比不上她的演藝事業來的順遂，據「鏡周刊」報導，許瑋甯和攝影師及導演 男友劉又年已經分手，許的好友甚至爆料，兩人不是情變而是婚變。

據鏡周刊爆料，兩人因為疫情 關係長期分隔兩地，導致兩人成為夫妻後無法進一步磨合，加上生活的相處觀念和摩是無法溝通，漸漸有了嫌隙最後走上分手一途，許瑋甯的友人還透露原本兩人想要孕育下一代，但發生彼此差異越來越大，雙方家庭雖然試著解決但仍失敗收場，最後協議回到最初朋友的地位，且兩人是在去年底分開，不算情變算是婚變，結束短短兩年婚。

而結束2年婚姻的她，在近來電影宣傳工作結束之後，不僅是由母親親自來接她下工，返回的還是萬華老家，而不是臨沂街的豪宅，似乎是已經搬回娘家居住。

周刊也報導，這幾次出席活動，許瑋甯從不談論男友，也未見她手上戴有戒指，甚至收工後狗仔也直擊她沒有回到位於臨沂街的豪宅，而是回到萬華娘家取暖。不過許瑋甯過去始終不承認與劉又年已經結婚的事實，工作上也避談兩人間的感情，她曾說過自己對愛情不是零分就是一百分，沒有中間值。

由此可知，許瑋甯恢復單身後，似乎未走出情傷，暫時無法一人待在當初與劉又年同住愛的豪宅之中，因此才需要要待在老家，至少有身邊最愛的親人陪伴在旁，這似乎也從近來專訪內容窺知一二，她受訪時曾表示：「家人永遠擔任她的後盾，不但理解她對工作的執著，也給她所有安全感」，就連外公、外婆也曾表示：「家裡不怕多副碗筷，再怎麼辛苦回到家都可以讓妳吃飽睡好。」