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姊弟戀告吹！Selina對小鮮肉「已讀不回」

娛樂新聞組／綜合報導
小鮮肉沒了！Selina自爆已讀不回「感情零進度」。（記者沈昱嘉／攝影）
小鮮肉沒了！Selina自爆已讀不回「感情零進度」。（記者沈昱嘉／攝影）

Selina（任家萱）上個月才開心分享被鮮肉追求，日前出席喜憨兒公益活動，號召大家加入送愛到部落的活動，反觀她的感情進度被Hebe虧模糊焦點，究竟兩人有沒有譜？Selina稱心思都在事業，忙著跟自己相處就很快樂，和對方確實沒有進一步的發展。

鮮肉是她的朋友的朋友，跟她的妹妹任容萱年紀相仿，主動示好後已和她碰過面，桃花看似露出曙光，她透露進度近乎停擺，還不慎因忙於工作，對鮮肉已讀不回，引起大家一陣驚呼。她提到挑對象時人品較重要，喜歡幽默、善良的男生，代表對方不幽默？Selina說：「還沒有機會了解到這面，但這個人可以不用問了。」看來剛萌芽的桃花已經凋謝。

Selina說，最近都忙著事業，雖然先前有和對方碰過面，但中間又太久沒見面，且因為工作真的太忙，連訊息都沒空回，自覺現在忙著跟自己相處就很快樂，她也不忘撒嬌感謝外界的關心，「我爸說：『關心關心，就會把心關起來』」笑說下次可以不用再問她這個人的事情了。

雖然感情零進展，但她即將進軍大銀幕接拍鬼片，媽媽得知只問有沒有男主角、感情戲，聽到她答沒有，露出失望神情，讓她哭笑不得。另她積極經營副業，日前釋出新品訊息，她自信滿滿地說：「這次東西很好吃。」也提到Hebe做的蛋糕相當美味，嘗過後覺得驚為天人，有意找好姐妹聯名合作，令人期待。

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