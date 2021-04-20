半年無性生活 鍾欣怡、孫樂欣婚姻驚爆七年危機

孫樂欣（右）和鍾欣怡兩人於公於私都是好夥伴。(記者王聰賢／攝影)

台灣 綜藝節目製作人孫樂欣和藝人鍾欣怡2014年登記結婚，今年剛好邁入七年之癢，鍾欣怡近年重心轉往電商 經營，今年更決定和老公一起合開經紀公司，於公於私都緊密結合，難道不覺得窒息？兩人說，其實反而今年開始夫妻關係才真正穩定下來，以前每逢過年前必定大吵，疫情 爆發的前一年，夫妻倆還在韓國街頭吵到摔手機洩憤，一度以為已走到婚姻盡頭。

孫樂欣說，自從鍾欣怡投入電商後，他常感覺自己被冷落，鍾欣怡招認，有陣子忙到雄性荷爾蒙大爆發，「有天老公突然飄過來說我長鬍子，我真的嚇瘋」，孫樂欣也說，曾長達半年時間對老婆性趣缺缺，「我看到她不會想到那件事，我那次跟她說長鬍子，就是在提醒她請多注意我。」

不過今年鍾欣怡邀孫樂欣合開經紀公司，孫樂欣還是老婆的經紀人，夫妻倆各司其職，反而摩擦變少了。鍾欣怡說，想把出道10幾年的經驗傳承給新人，目前還在物色中，「有聊過很多人，但大部分都是抱著兼差的心態，但我是花了很多功夫在電商這塊，對方也有心要一起經營，我們才有可能繼續走下去。」

兩人都認為一起工作反而能增進感情，除了是夫妻也是同事，有了更多共同話題，婚姻才能保鮮。