「我愛紅娘」月老 田文仲用嗓過度罹聲門癌

田文仲久未露面。（圖：台視提供）

曾在台灣 主持知名相親節目「我愛紅娘」的田文仲，日前接受「台灣名人堂」訪問，自曝罹患聲門癌，所幸並無大礙。昔日搭檔沈春華錄製影片捎來問候，兩人暌違多年再度「同框」，勾起不少觀眾的共同回憶。

「我愛紅娘」當年紅遍全台，促成無數對佳偶。田文仲笑稱，就連到了美國 都還遇到當時的嘉賓來「認媒人」，節目實在是「功德很大」。他暌違多年再度重回台視攝影 棚，談起過往的主持點滴，謙虛地說：「這段主持經歷，讓我成了公認的超級月老，但我覺得其實真正的超級月老是台視。」

老搭檔沈春華得知田文仲要上節目，事先錄製了祝福影片，幽默回憶當年自己穿著大墊肩，被田文仲調侃的趣事。田文仲開心之餘，也向觀眾報告身體近況。他前陣子因聲帶長繭突然失聲，就醫檢查竟發現罹患了「聲門癌」。醫生告訴他是因為過去用嗓過度，導致聲帶退化。田文仲的女兒得知後立刻從美國返台，每天開車逼老爸赴醫院電療。如今他已恢復聲音，雖然嚇了一跳，但也慶幸對生命無礙。

如今79歲的田文仲身體硬朗，在高雄經營餐廳，閒暇之餘還擔任社區的巡守員。他謙稱從未把自己當成明星主持人，鼓勵觀眾「只要把你的行業做好了，你對這個社會就有貢獻」。