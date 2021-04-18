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坣娜出道35年首度個唱 富商老公示愛

記者王郁惠／綜合報導
坣娜(右)邀吳宗憲來當演唱會嘉賓。（記者李政龍／攝影）
坣娜(右)邀吳宗憲來當演唱會嘉賓。（記者李政龍／攝影）

坣娜出道35年，近日於台北國際會議中心舉辦首場大型售票演唱會「愛是自由FREE TO LOVE」，吸引3000名粉絲朝聖。身為「瑜伽女王」，坣娜過去練瑜伽皆是赤腳，這次也「接地氣」，赤腳開唱。

坣娜穿著全白帥氣深V俐落連身褲裝出場，搭配曳尾長披肩，以歌曲「你怎麼可以不愛我」、「奢求」、「抱緊一點」等經典歌曲，帶領全場大合唱。

這場演出邀來吳宗憲擔任嘉賓，兩人因戲劇作品「明日英雄」而熟識，吳宗憲一出場拿著高跟鞋幫赤腳的坣娜穿鞋，他談到主辦單位是阿爾發，創辦人就是自己，直言：「大家說我把阿爾發賣掉，把周杰倫賣掉，你們相信嗎？賣掉以後，全球唱片業就開始蕭條了。」讓坣娜笑他是來喊冤的。

吳宗憲坦言賣掉阿爾發的錢拿去繳稅了，自爆「我有五次限制出境的經驗，那時候還沒有疫情，誰能不繳稅嘛，因為缺錢」。隨後他與坣娜合唱台語歌「金包銀」，唱了許久的坣娜忍不住暴氣說：「不對啊！你也要唱啊，怎麼只剩我唱。」笑翻全場。

期間邀來小鐘串場擔任主持人，與觀眾探討「愛是什麼？」，問了包括許富凱、高怡平等圈內好友，何篤霖讚坣娜美聲100分、漂亮1萬分，其中坣娜百億富商老公薛智偉也放閃表示：「坣娜當我的太太就是愛。很感動，這麼多年好聽的歌，今天可以聽到。」引起全場粉絲拍手叫好。

坣娜老公薛智偉。（記者李政龍／攝影）
坣娜老公薛智偉。（記者李政龍／攝影）

疫情 周杰倫 蕭條

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