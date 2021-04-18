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李玖哲華山開唱 「全明星」戰友相挺

記者李姿瑩／綜合報導
李玖哲深情開唱。（記者王聰賢／攝影）
李玖哲深情開唱。（記者王聰賢／攝影）

金曲歌王、美籍韓裔男歌手李玖哲暌違一年半再開個唱，近日一連兩天在華山Legacy開唱。他參加「全明星運動會」第一季的效應發酵，接連跨足綜藝節目，當晚演出昔日戰友江宏傑、姚元浩、阿樂、Kimi、阿倉、屁辰到場相挺，彷彿「全明星」同樂會。

李玖哲自參加「全明星」至今，已經快一年沒有與在日本的老婆相馬茜相見。雖然唱過台北小巨蛋，但李玖哲還是難掩緊張，全靠相馬茜每天與他視訊，傳訊息幫他加油打氣。他為了這次一連兩場演出，早就開始籌備排練。看到全場800張票完售盛況，忍不住感動致謝：「我覺得比站上小巨蛋還緊張，怕票沒有賣完，謝謝你們的力量。」

與相馬茜分隔兩地，李玖哲坦言有點孤單，幸好看到「全明星」班底等熟面孔，讓他開心露出笑容。除了演唱多首經典歌曲「想太多」、「我會好好過」，「全明星」的同梯戰友姚元浩和江宏傑一直坐在台下聆聽，時而閉眼表情沉醉，後來姚元浩被請上台，故意提到身旁的領隊江宏傑，向李玖哲爆料：「你唱的每一首歌，小傑都在抽動，我真的不知道怎麼安慰他。」

他當天在相同場地還有第二場演出，預告同樣會有神秘嘉賓現身。李玖哲下個月30日也將到「全明星」的高雄巨蛋旗艦演唱會上高歌，以歌手兼學長身分登場。「全明星」因采子、何孟遠接連退賽，緊急修改高雄巨蛋演出海報，公開采子和何孟遠「消失」後的版本。觀眾不停要求希望李佳薇能遞補采子的演唱空缺，讓高雄粉絲能聽到她的鐵肺功力。

「全明星」團隊跟李玖哲(前排右二)有革命情感，一起為他加油站台。（記者王聰賢／攝...
「全明星」團隊跟李玖哲(前排右二)有革命情感，一起為他加油站台。（記者王聰賢／攝影）

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