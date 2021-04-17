趙傳秀倒三角身材輪戰6辣妹 自豪「老不休」

趙傳（中）新歌「老不休」MV坐擁6名辣妹。(圖：旋風音樂提供)

59歲台灣 資深歌手趙傳出道33年，將推出新專輯「老不休」，專輯同名新歌MV左擁右抱6位辣美眉，甚至被拖走大享「7P」之福，卻自曝全身上下最年輕「部位」是聲音跟骨頭，靠每周吊嗓練唱、長期打籃球、健身 保持硬朗骨頭，「對於邁入60歲的我來說很重要，是一大優勢」。

新歌「老不休」可說是趙傳入行以來最動感的作品，結合放客、搖滾及融合爵士曲風，在MV中化身「舞棍」獻出舞蹈處男秀，並展現神準投籃、射飛鏢奇技，舉手投足滿是熟男魅力，在舞廳中被辣美眉們簇擁。趙傳舞技歸功年輕常去舞廳「耍帥」，但得又唱又跳，讓他氣喘吁吁直呼：「當唱跳歌手真的不容易！」

他唱紅「我很醜可是我很溫柔」，被問到自己最帥的部位時，趙傳笑說：「上半身！哈哈！我想應該是『身材』吧！雖然我個兒不高，但身材算勻稱，拜打籃球之賜，手臂肌肉 都還有，最重要上半身還是保有年輕時『倒三角』的身材，算是自己最引以為榮的地方！」而他自認異性緣普通，他笑說：「我不是風流派也不是專情派，我是『不解風情』派！哈哈！」打趣長相老實，有機會跟女生出來約會，也只有聊天的份。