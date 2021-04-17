我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美達接種2億劑疫苗里程碑 1/4民眾打完 40%至少注射1劑

拜登簽署緊急決定 加快難民入美 下個月前提高限額

趙傳秀倒三角身材輪戰6辣妹 自豪「老不休」

記者王郁惠／綜合報導
趙傳（中）新歌「老不休」MV坐擁6名辣妹。(圖：旋風音樂提供)
趙傳（中）新歌「老不休」MV坐擁6名辣妹。(圖：旋風音樂提供)

59歲台灣資深歌手趙傳出道33年，將推出新專輯「老不休」，專輯同名新歌MV左擁右抱6位辣美眉，甚至被拖走大享「7P」之福，卻自曝全身上下最年輕「部位」是聲音跟骨頭，靠每周吊嗓練唱、長期打籃球、健身保持硬朗骨頭，「對於邁入60歲的我來說很重要，是一大優勢」。

新歌「老不休」可說是趙傳入行以來最動感的作品，結合放客、搖滾及融合爵士曲風，在MV中化身「舞棍」獻出舞蹈處男秀，並展現神準投籃、射飛鏢奇技，舉手投足滿是熟男魅力，在舞廳中被辣美眉們簇擁。趙傳舞技歸功年輕常去舞廳「耍帥」，但得又唱又跳，讓他氣喘吁吁直呼：「當唱跳歌手真的不容易！」

他唱紅「我很醜可是我很溫柔」，被問到自己最帥的部位時，趙傳笑說：「上半身！哈哈！我想應該是『身材』吧！雖然我個兒不高，但身材算勻稱，拜打籃球之賜，手臂肌肉都還有，最重要上半身還是保有年輕時『倒三角』的身材，算是自己最引以為榮的地方！」而他自認異性緣普通，他笑說：「我不是風流派也不是專情派，我是『不解風情』派！哈哈！」打趣長相老實，有機會跟女生出來約會，也只有聊天的份。

趙傳秀自豪「倒三角」身材，在新歌「老不休」又唱又跳。(圖：旋風音樂提供)
趙傳秀自豪「倒三角」身材，在新歌「老不休」又唱又跳。(圖：旋風音樂提供)

台灣 健身 肌肉

上一則

張學友獲香港演藝學院榮譽博士 古天樂王祖藍榮譽院士

下一則

白色情人節結婚 32歲嚴爵曝喜訊

延伸閱讀

王力宏滿臉落腮鬍 變「台版基努李維」

王力宏滿臉落腮鬍 變「台版基努李維」
NBA／林書豪在艾倫秀自曝：媽媽拿退休金讓我圓夢

NBA／林書豪在艾倫秀自曝：媽媽拿退休金讓我圓夢
在NIKE球上簽名「沒愛國心」 易建聯慘遭中網友出征

在NIKE球上簽名「沒愛國心」 易建聯慘遭中網友出征
新浪網創辦人姜豐年 打造台灣大專籃賽冠軍

新浪網創辦人姜豐年 打造台灣大專籃賽冠軍

熱門新聞

張柏芝被傳懷第4胎。（取材自微博）

狂被傳懷第4胎 張柏芝自揭真相：我現在承認了…

2021-04-14 01:03
黃樹棠（左）和吳孟達（右）當年都有在「楚留香」軋一角，如今已先後離世。（微博）

吳孟達才剛走「楚留香」又一個明星過世

2021-04-09 21:47
李連杰去五台山祈福，看起來略顯憔悴。(取材自微博)

李連杰上山祈福一臉憔悴 出門不帶錢 2億家產全給妻女

2021-04-10 03:29
徐睿知充滿魅力，非常符合「雖然是精神病」劇中人設。圖／Netflix提供

魔女專吃男神 徐睿知拿下金秀賢 超狂情史起底

2021-04-12 19:20
謝霆鋒(左)被拍到牽著王菲的手走出餐廳。(取材自微博)

謝霆鋒霸氣牽手王菲 破分手傳聞 傳張柏芝擁2億房產

2021-04-06 02:26
徐睿知請辭新戲拍攝。圖／摘自spotvnews

各種黑歷史重創形象 徐睿知新戲不演了

2021-04-13 10:50

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
印州FedEx爆槍案 至少8死5傷 槍手已自盡

印州FedEx爆槍案 至少8死5傷 槍手已自盡
麵條這樣煮…專家揭「不要水滾才下鍋」：夠勁又滑順

麵條這樣煮…專家揭「不要水滾才下鍋」：夠勁又滑順
好想去報到 佛心執行長給員工起薪7萬元 6年後曝現況

好想去報到 佛心執行長給員工起薪7萬元 6年後曝現況
中國允許美接種疫苗者赴中 須提N蛋白IgM抗體檢測報告

中國允許美接種疫苗者赴中 須提N蛋白IgM抗體檢測報告
拜登政府若豁免5萬元學貸 3600萬人將不再背債

拜登政府若豁免5萬元學貸 3600萬人將不再背債