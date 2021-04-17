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姜厚任體重30年不變 有馬甲線人魚線 沒「三高」

記者楊起鳳／綜合報導
早期中視小旦鄭亞雲(左)和姜厚任有40年的友誼。(圖：姜厚任提供)
早期中視小旦鄭亞雲(左)和姜厚任有40年的友誼。(圖：姜厚任提供)

拍過「軍官與淑女」等上百部電視劇的70年代小生姜厚任自上海移居返台，日前號召多位演藝圈資深藝人與幕後推手，舉行影視界催生「母親節」記者會，希望未來台灣能有屬於自己的母親節。姜厚任透露自己是單親家庭長大，對母親節特別有感，希望能藉著大家對母親的感恩創造一個真正屬於台灣人的母親節日。

曾是演藝工會理事長的姜厚任，之前長居上海今年過年返台定居，透露自己是母親帶大的，好早以前就想推動這個計畫但當時因故打消念頭，這次返台和也是單親家庭長大的導演朱延平聊天，決定號召演藝圈朋友一起響應，「每一位母親都是偉大、辛苦的，每逢佳節倍思親，用一個節日來放假、來陪伴、來感謝、來紀念母親，是我們最基本的心意，可是我們卻沒有，70多年來我們一直借用了美國的母親節。」

姜厚任表示，如果獲得社會共識，將組成「籌備委員會」，邀請100位以上教授學者討論此一議題，並舉辦民調決定哪一天為母親節，最後送交立法院審議通過。

今年66歲的姜厚任，身材挺拔帥氣，至今仍維持76公斤體重30年沒變，他笑說就是靠運動，每日70下伏地挺身外加400下仰臥起坐，馬甲線人魚線都齊備，「人家是三高我是三低，血脂血壓和血醣都低。」他表示平日宣揚佛法已不再拍戲也不考慮結婚，「這輩子就打光棍到底。」

移居北京的鄭亞雲和移民美國的古音都來參與，鄭亞雲笑說和姜厚任認識合作40年，她目前在北京從事緊急救援事業，認同任何正能量的事情，而古音91歲的媽媽日前才從樓上摔下股肌受傷，在她照料下已經能走，表示兒女還能盡孝是幸福的，五月將返美打疫苗。

古音自美國返台也響應姜厚任的推動，制定屬於台灣的母親節。(圖：姜厚任提供)
古音自美國返台也響應姜厚任的推動，制定屬於台灣的母親節。(圖：姜厚任提供)

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