李千那才認愛… 是元介不堪跟拍壓力宣布情變

李千那(左)與是元介曾一起合作演出「守著陽光守著你」。（圖：華視提供）

李千那日前大方認愛是元介，甜稱是元介和2個小孩相處融洽，但是元介在一場活動中罕見曝光感情狀況，透露和李千那進入冷靜期，他說：「被（偷拍）之後，相處不像是一開始的單純、簡單，讓我們之間有點不太平衡，也多了很多壓力，不敢自在過生活。」

過往他對私生活一向低調，但面對接連幾次的偷拍，與李千那的感情漸漸變質，上個月被拍到一起見導演 後，狀況更加明顯，雖未講明分手，可是相處已不如初期那般契合，也失去了單純的美好。他直言因此留有陰影，「因為很多事情，讓我跟她兩人不敢自在過生活，現在就是過好彼此的生活，還是會給予對方關心。」言下之意是關係急速冷凍。

兩人關係去年6月露餡，據悉他陪伴李千那度過情傷，是元介昨說跟李千那合作戲劇「守著陽光守著你」前，就是朋友，拍攝過程默契極佳，感情慢慢升溫後就在一起，直讚李千那是很棒的女生，「我很喜歡女生有想法，（我們）不管是個性、想法都很契合，甚至2個人在家裡，都沒有出門，可以聊一整天，那感覺讓我很甜蜜、很美好。」

算算兩人交往約10個月，是元介認為在關注之下，一舉一動都得向外界交代，不願一再看到作品被感情模糊焦點，他說：「她很希望愛情，我很希望生活，因為對演員來說，要把生活過好最重要。」看來彼此在公開戀愛這件事，似乎沒有共識。何時談分手的？他又稱沒人說出「分手」2個字，「我也希望再努力一下，之後的相處就留給我們。」

時隔李千那嬌羞認愛才一個禮拜，是元介卻片面宣布情變，李千那的經紀人表示：「我們也是經由媒體朋友告知，才知道這件事，我會先了解一下狀況，謝謝關心。」