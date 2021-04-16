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在台北電影獎拿影帝 邱澤壓力大到表演「卡卡的」

記者黃保慧／綜合報導
邱澤將擔任2021台北電影節影展大使。（圖：台北電影節提供）
邱澤將擔任2021台北電影節影展大使。（圖：台北電影節提供）

邱澤最近因主演夯片「當男人戀愛時」人氣再度翻紅，也成為台北電影影展大使。邱澤吐露心聲，提到獲頒台北電影獎最佳男主角獎之後，由於受到更多關注，有段時間表演起來反而有些綁手綁腳。

邱澤為台北電影節拍攝形象廣告，也將出席7月的台北電影獎頒獎典禮，擔任頒獎人。出道20年，初次為影展代言，他與台北電影節結緣於2018年，他主演的劇情長片「誰先愛上他的」，在影展舉行亞洲首映，更憑藉該片勇奪當年台北電影獎影帝寶座。

邱澤坦言，獲頒台北電影獎影帝後，由於受到更多關注，有段時間非常嚴格地看待自己的表演，甚至變得有些綁手綁腳，後來體會到頭銜跟表演的當下，完全無關，才慢慢捨棄掉壓力，純粹地投入演出。他說「不是帶著獎項去表演，而是你盡全力表演之後，你知道會有一份鼓勵在支撐著你。」

自2001年出道，邱澤從不把自己限縮在特定領域，出過唱片、演出電視偶像劇走紅，再由電視劇演員躍上大銀幕，至今正好20周年。眾多身分之中，他自言每一個角色都是自己，而且是很真實的自己。在別具意義的今年，回到初次拿下影帝的台北電影節，擔任影展大使，邱澤表示「希望盡自己小小的影響力，吸引更多喜愛電影、想要說故事的人投入這個產業，進而讓整個大環境變得更蓬勃。」

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