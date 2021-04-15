「霸凌」朱芯儀影片流出 蔡淑臻：只是在嘻鬧

當年曾傳出「犀利人妻」的隋棠(右一)、蔡淑臻(左一)等人聯手排擠朱芯儀(左二)。(本報資料照片)

台灣 藝人蔡淑臻日前因為網友留言指她霸凌 朱芯儀，到警局報案，但是網友還是不死心貼出當年受訪的影片，「影片還不夠明顯霸凌嗎？」，這讓她忍不住發長文吐心聲「事實，真的是影片中的那樣嗎？」。

網友貼出一段10年前影片，是當時「犀利人妻」的主要演員出席活動在後台接受訪問，那時就已傳出隋棠、蔡淑臻等人聯手排擠朱芯儀，因此影片中出現隋棠、宥勝、蔡淑臻、李沛旭等人在後台正聊的開心時，比較晚到的朱芯儀一出現，現場就突然安靜下來，之後當朱芯儀在回答問題時，其他四人都各自在一旁交頭接耳的聊天，回答完問題的朱芯儀還轉頭問「你們剛才在討論什麼，感覺好像很熱烈」，蔡淑臻就回答「我們剛都在講你壞話」，然後大家都笑出來，接著現場又一片安靜，蔡淑臻就將朱芯儀手上的麥克風拿走，並大呼「主持人救救我們」。

不少網友看到影片質疑蔡淑臻根本就是在霸凌，而她也親上火線回應「若芯儀的位置換成其他任何一個演員，都有可能發生相同的對話，因為大家都只是在嘻鬧而已，沒有誰人緣不好，也沒有誰欺負誰」，並也指出影片的標題一開始就把朱芯儀跟其他演員隔開了，形成一個她被孤立的的局面，於是觀看者怎麼看這些互動都是對立的兩方。最後也感嘆「這是娛樂產業不是政治對談，工作的模式跟相處的模式和一般的環境都有一些差異，如果我們正經八百安安靜靜地坐在那裡，那記者要寫什麼呢？」。

蔡淑臻為此在臉書 發長文強調「這些影片精采得就像電視劇一樣，有清楚的人設，有好人有壞人，有故事情節，有剪接還有特效？說著『他們』想要說的『故事』。事實，真的是影片中的那樣嗎？」、「這些影片扣人心弦⋯有可看性、可被討論，就像電視劇一樣精采，於是按讚、分享傳播出去。影片創作者的目的便達成，因為這背後關係著龐大的商業利益，有點擊率，才有廣告，才有收入，才能生存。」，然而讓她最感嘆的是「大家嘻嘻哈哈熱烈的批評胡亂討論一番（此刻嶄露了人性最黑暗的一面），到底真相為何？沒有人在乎了」。