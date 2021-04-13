澎恰恰反串挺歌王 觀眾哭成一片淚海

澎恰恰（左）反串「麗晶卡拉OK」老闆娘力挺荒山亮。(圖：動脈音樂提供)

金曲歌王荒山亮出道邁入20周年，近日在「迎接好天」演唱會跟多組嘉賓一同慶祝，包含彭佳慧、澎恰恰、康康等等，相挺的陣容相當堅強，他則感性對粉絲喊話：「只要我的歌能感動人，就會繼續一直唱下去。」

演唱會上康康從觀眾席竄出驚喜現身，先是感謝荒山亮製作的專輯讓自己叩關金曲，接著話鋒一轉，揶揄荒山亮是不是怕黑道，不然明明當金曲評審，反倒由他製作的作品卻敗北，兩人歡樂鬥嘴逗笑全場；陳子鴻、王治平化身吉他手，和他合唱多首西洋老歌，澎恰恰則反串「麗晶卡拉OK」老闆娘串場，叫觀眾驚喜的是荒山亮和蔡昌憲、許志豪、陳孟賢組成限定唱跳男團，場面好不熱鬧。

嘉賓一組接著一組登台，當彭佳慧露面又掀起一波高潮，她和荒山亮重新詮釋彼此的多首金曲如「敲敲我的頭」、「幸福佇身邊」等，合唱西洋老歌「Always」時即興浪漫共舞，轉圈圈牽手相當浪漫。

另外，荒山亮特別準備一連串的布袋戲經典曲目，吐露心聲「沒有布袋戲就沒有荒山亮」，尾聲帶來獻給爸爸的作品「趁我還會記」，他感性提到家人一直是支持的力量，希望粉絲們要愛自己的家人，後方大螢幕輪播他從小到大的珍貴生活照，也有荒山亮爸爸與過世媽媽的合照，台下觀眾深受感動，哭成一片淚海。