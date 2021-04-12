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「痛苦歌王」孫情罹糖尿病暴瘦 自爆20年不喝白開水

娛樂新聞組╱綜合報導
痛苦歌王孫情自爆「20年幾乎沒喝水」。（本報資料照片）
痛苦歌王孫情自爆「20年幾乎沒喝水」。（本報資料照片）

75歲的台灣資深藝人孫情因演唱時投入又痛苦的表情被封為「痛苦歌王」，淡出歌壇36年的他日前在節目上透露自己因不愛喝水，在10年前罹患糖尿病，結果為了想恢復健康，不小心運動過度，又患上足底筋膜炎，讓他相當無奈。

鏡週刊報導，孫情日前登上命理節目，坦言過去因嫌水沒味道，都以可樂或果汁止渴，導致他有長達20年的時間幾乎滴水未沾。他也透露自己酷愛吃白飯，每餐平均都要吃上2碗，結果長期下來搞壞身體，讓體重直線往下掉。

孫情表示一開始還以為是有運動才會瘦，結果體重開始從「1公斤、2公斤，不斷地直線往下掉」，等到瘦了10公斤後他才驚覺不對勁，就醫檢查發現罹患第2型糖尿病，且飯前與飯後的血糖數值都高達400，已經到了會出現高血糖性昏迷，進而可能導致死亡的危險數值。報導指出，孫情透露由於他平時吃素，又鮮少吃山珍海味，一度覺得罹患糖尿病很「冤枉」，但後來得知問題出在他不愛喝水和嗜吃白飯等精緻澱粉類食物，便開始積極改善飲食習慣與運動。

據報導，起初孫情依照醫生指示「多運動」，於是每天硬逼自己走1萬2000步，沒想到身體狀況還沒改善就先把腳走壞，得到足底筋膜炎。孫情表示當時腳痛到「踩地都會痛」，只好花錢買厚底鞋墊和襪子應急，語氣間透露滿滿無奈。

事實上，孫情過去不只唱歌時表情苦澀，就連詞曲也相當悲情，而他在1985年因「賺到吐血」罹患胃出血，決定退出歌壇。他最近1次的公開演唱會是在2013年於高雄舉辦的「重拾－永恆的回憶」演唱會，此後只在電視節目中零星演唱幾首名曲。

糖尿病 血糖

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