宥勝揭祕9年前得獎淚崩 「用心演戲，只有大鵰吸睛」

宥勝在「她們創業的那些鳥事」演出度假村的小開。（取材自臉書）

台灣 藝人宥勝之前拍攝戲劇「她們創業的那些鳥事」，戲裡他和陳意涵有段揪心虐戀，不過一張兩人湖邊牽手唯美劇 照釋出後，他的「下半身突起」意外，引發網友熱議，日前宥勝受訪提到此事，勾起9年前他因拍裸露戲得獎，到了後台卻崩潰爆哭的往事，直言：「當下真的很難過，但現在不會了啦，愛看哪就看哪，我就拍我的戲就好了。」

回憶往事，宥勝2012年拍攝偶像劇「真愛找麻煩」時，一場掛在欄杆上的裸臀畫面，引發媒體關注，還拿下當時電視台辦的「華劇感恩派對」的「媒體團大獎」，但他上台拿獎時，卻一臉尷尬、表情複雜，半天講不出一句感言，到了後台受訪，才失控淚崩，他說：「說真的，當時為這件事，真的很難過，我是很認真地投入拍戲，啊你們都在看我屁股。」像是自己似乎是靠「大鵰」、「裸身」等話題才上版面，覺得用心付出，卻被模糊焦點。

而事隔9年，宥勝也沒想到，拍「她們創業的那些鳥事」，一款和陳意涵在湖邊的戲，「下半身」褲襠突起，又被拿來討論，還以「巨型長條」形容，被虧是「右勝」，他說，其實在拍攝現場時，就有人透過側拍照發現異狀，還將其部位圈起來，問他怎麼回事，「我哪知道怎麼回事，就是光線和角度的問題，我當下只是投入拍戲。」關於媒體愛拿他的生理反應做文章，他說以前會難過，如今則會換位思考，「現在就滿珍惜的，身為一個爸爸，你們還願意看，只能說感謝啦。」