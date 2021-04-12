吳宗憲駁午夜帶熟女回家 驚女兒吳姍儒14歲獻初吻

吳宗憲對二女兒的婚宴細節堅持不鬆口。（圖：中天提供）

台灣 資深藝人吳宗憲（憲哥）近日被偷拍到和一名女子打高爾夫球，午夜對方還進入吳宗憲的豪宅，吳宗憲日前錄製節目時，強調該女只是他的事業夥伴，而且沒有過夜，「我老三也住那裡啊，人家就在一樓大廳聊聊天，要不要先去查一下人家是不是已經名花有主，這不能亂講的。」聽來火氣不小。

話題一轉，談到二女兒吳則含的婚事，他立刻眉開眼笑，「我很不爽，哈哈哈，爸爸的責任就是要讓女兒開心，我有特別看了一下我的喜帖編號，是001號，這我很在意。」對於婚宴日期他仍不鬆口，只肯透露大概接近夏天時，「至於地點，因為現在無法飛去海島，所以大概就選在台北的安全島。」對婚宴細節保密到家。

被問到看過女兒吳姍儒（Sandy）的內衣廣告嗎？吳宗憲先是嘆了口氣，接著問助理「我不是說不要接那個廣告嗎？」不過木已成舟，他說「也OK啦，她身材勻稱，我們家比較保守，她既然接了內衣，那我只好接內褲廣告了。」但他又說比較想看Lulu的內衣照，原因是「想看她如何無中生有」，笑翻全場。

Sandy招認初吻發生在14歲。（圖：中天提供）

先前節目錄影，題目「Sandy初吻幾歲」，吳宗憲猜測應該是19歲，Sandy顫抖答覆「14歲」，吳宗憲先是苦笑，接著發火：「這件事情，妳最好給恁爸解釋清楚，是天雷勾動地火？還是不小心跌倒？」一陣追問讓Sandy語無倫次：「就只是同學間純純的愛」。